Роберто Манчини: "Фернандес начал жаловаться, я не мог отреагировать иначе"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини после матча 14-го тура чемпионата России против ЦСКА (0:0) отметил, что не может быть доволен результатом. Он также добавил, что вступил в перепалку с защитником армейцев Мариу Фернандесом после того, как тот отказался признавать свой грубый фол.

– В первом тайме вы сцепились с Мариу Фернандесом на бровке, кричали друг на друга. Есть мнение, что вы сделали это намеренно, чтобы игроку показали желтую карточку. Вам, тренеру, ее ведь не покажут. Что произошло на самом деле?

– Не нахожу ничего особенно в этом моменте. Имел место грубый фол со стороны Мариу, а он не был согласен, что это нарушение, начал жаловаться, – сказал Манчини. – Я не мог отреагировать иначе. Фол действительно был очень грубый.

– Как оцените судейство?

– Это не такая важная составляющая сегодняшнего матча.

– Вы довольны результатом, если резюмировать?

– Не могу быть доволен. Я никогда не доволен, если мы не выигрываем. Но повторю, мне понравился наш футбол во втором тайме, если сравнивать его с первым. Результат справедлив, но никакого удовлетворения у меня нет. (Михаил ГОНЧАРОВ)

Трансляция матча ЦСКА – "Зенит"