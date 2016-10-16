18:35 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Роберт Евдокимов: "Нехайчик не имел права не забить"

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Главный тренер "Оренбурга" Роберт Евдокимов после победы над "Томью" в матче 10-го тура чемпионата России (3:1) отметил, что автор хет-трика Павел Нехайчик обязан был забить своему бывшему клубу. Для оренбуржцев эта победа стала первой в премьер-лиге, они покинули последнее место в турнирной таблице. 

- Желанная, долгожданная победа, - сказал Евдокимов в эфире канала "Наш футбол". - Соперник имел много моментов, мы - еще больше. Главное, что мы взяли три очка, одержали победу. Ребята уже сказали Нехайчику, что несмотря на три гола, он играл не очень хорошо. В прошлом сезоне он играл в Томске, не забить сегодня он просто не имел права. 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 10-й тур

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