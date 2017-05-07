Роберт Евдокимов: "Каждый стандарт "Оренбурга" был опасен"

Главный тренер "Оренбурга" Роберт Евдокимов после матча 27-го тура чемпионата России против "Краснодара" (1:0) отметил, что игра на стандартах приносит результат команде. По его словам, оренбуржцы много работают над исполнением штрафных и угловых на тренировках.

- После предыдущих результатов нам важна была эта победа, - заявил Евдокимов на послематчевой пресс-конференции. - В следующих играх возможно появление тех игроков, которые были травмированы. Со стандартов мы много забиваем. И нам тоже. Правда, только с пенальти. Стандарты мы тренируем. Каждый угловой и штрафной сегодня был опасен. Наша работа приносит результат.

Трансляция матча "Оренбург" - "Краснодар"