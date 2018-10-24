Рауль Рианчо: "Мы разошлись с Каррерой. Глушаков и Ещенко нужны "Спартаку"

И.о. главного тренера "Спартака" Рауль Рианчо рассказал о разногласиях с бывшим рулевым красно-белых Массимо Каррерой. По словам специалиста, решение Карреры отстранить от занятий с основой "Спартака" Дениса Глушакова и Андрея Ещенко​ было ошибочным. Оба футболиста были переведены в молодежку после того, как лайкнули посты с критикой актера Дмитрия Назарова в адрес Карреры. 22 октября Каррера был отправлен в отставку, а Глушаков и Ещенко на следующий день вернулись в основной состав.

– Мы с бывшим тренером "Спартака" Массимо Каррерой разошлись во мнениях. Я считаю так: Глушаков и Ещенко нужны клубу, они способны приносить пользу команде, – приводит RT фрагмент интервью Рианчо.