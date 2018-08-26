Промес назвал свою игру в матче с "Динамо" ответом хейтерам

Нападающий "Спартака" Квинси Промес после победы над "Динамо" (2:1) в матче 5-го тура чемпионата России сказал, что ему известно об историческом подтексте противостояния с бело-голубыми. Также голландский форвард выразил уверенность в том, что своей игрой в дерби он сумел разубедить скептиков, сомневавшихся в его способностях.

Во встрече с "Динамо" Промес реализовал пенальти, а также забил гол в компенсированное ко второму тайму время. Этот мяч не был засчитан из-за ошибки судей - они посчитали, что Луиз Адриану коснулся мяча после удара голландского нападающего, находясь в положении "вне игры".

– Я делаю все от меня зависящее, чтобы помочь команде победить. Я счастлив, – сказал Промес.

– Знаете, что во времена СССР "Спартак" – "Динамо" было главное дерби?

– Да, я знаю историю. Вот почему я очень счастлив победить. Я счастлив такому исходу. Всегда приятно выигрывать в дерби. Мы отпраздновали эту победу после игры, но с завтрашнего дня (разговор состоялся сразу после победы над "Динамо". – Прим. "СЭ") начинаем думать о "Зените".

– Вы забили замечательный гол, абсолютно чистый. Но его, почему-то, не засчитали...

– Хочу заметить, что на последних минутах матча у меня было полно сил, я прекрасно себя чувствовал. Благодаря этому я смог оторваться и забить этот гол. К сожалению, его не засчитали. Думаю, что сегодняшней игрой я смог доказать людям, которые что-то нехорошо комментировали обо мне, что их доводы были напрасны.

– Утешает ли, что вам аплодировали миллионы у телевизоров и те, кто были на трибунах, тоже были восхищены этим голом?

– У нас лучшие болельщики, еще раз это повторю. Жаль, что гол не засчитали, но, тем не менее, хорошо что наша беспроигрышная серия продолжилась. До встречи на "Зените".

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"А что молчим, что гол Промеса чистый был, Адриану не коснулся мяча?"