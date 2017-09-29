Проект реконструкции стадиона "Уфы" назван лучшим в России

Проект реконструкции домашней арены "Уфы". стадиона "Нефтяник", стал победителем III Градостроительного конкурса Министерства строительства РФ в номинации "Объект спорта", сообщает официальный сайт клуба. В финале конкурса команда премьер-лиги обошла более 50 проектов. Клуб из Башкирии получил награду в рамках проходившего в Москве Российского инвестиционно-строительного форума.

Отмечается, что диплом и награду главе администрации Уфы Иреку Ялалову и директору МУП "ИСК" г. Уфы Альберту Мусифуллину вручил министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень.