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17:10 | Футбол — РФПЛ

Президент "Анжи": "Надеемся на увеличение финансирования клуба после смены главы региона"


Президент "Анжи" Осман Кадиев рассчитывает, что смена главы Дагестана положительно скажется на финансовой ситуации махачкалинского футбольного клуба. Во вторник Президент России Владимир Путин принял отставку Рамазана Абдулатипова, а исполняющим обязанности главы республики был назначен Владимир Васильев.

- Надеюсь, что скажется положительно, - цитирует ТАСС Кадиева. - Я с Васильевым еще не общался, но надеюсь с ним встретиться. "Анжи" это бренд Дагестана, это его спортивное лицо. Надеюсь, что будет помощь, хотя бы поддержка детско-юношеского футбола и академии.

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http://tass.ru/sport/4617319

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