Правительство РФ пока не выработало позицию по пиву на футбольных стадионах

Вице–премьер РФ Ольга Голодец заявила, что правительство страны пока не выработало позицию по продаже алкогольного пива на футбольных стадионах. "Пока нет", – ответила Голодец на вопрос журналистов о том, выработана ли правительством позиция по разрешению на продажу пива на футбольных стадионах, информирует ТАСС.

В начале августа Голодец заявила, что правительство до конца сентября примет решение о возобновлении продаж напитка на стадионах. Вопрос о разрешении продажи пива на российских стадионах был поднят 20 июля на совместном заседании Совета по развитию физкультуры и спорта и наблюдательного совета оргкомитета "Россия-2018", которое Президент РФ Владимир Путин провел в Калининграде.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 1 января 2005 года. Действие закона не распространялось во время чемпионата мира в России, который проходил в 11 городах с 14 июня по 15 июля.

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