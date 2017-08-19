Почему Дзюба не полетел в Пермь?

Артем ДЗЮБА остался вне состава "Зенита" на выезд в гости к "Амкару". Фото Александр ФЕДОРОВ

Как стало известно "СЭ", нападающий "Зенита" Артем Дзюба не полетел в Пермь на матч 7-го тура премьер-лиги с "Амкаром" во многом из-за того, что ищет себе новую команду. Один из возможных вариантов – "Краснодар".

Кроме того, вратарь Юрий Лодыгин, отправившийся на игру с командой Гаджи Гаджиева, готов покинуть питерский клуб этим летом.

Напомним, "Зенит" вылетел в Пермь без защитников Александра Анюкова, Юрия Жиркова, полузащитника Олега Шатова и нападающего Артема Дзюбы. Последний, как вчера сообщил "СЭ", с большой долей вероятности, до конца трансферного окна сменит клуб. У Жиркова и Шатова – проблемы со здоровьем.

Игра "Амкар" – "Зенит" пройдет в воскресенье, 20 августа. Начало – в 15.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча.

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