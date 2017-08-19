Почему Дзюба не полетел в Пермь?

Как стало известно "СЭ", нападающий "Зенита" Артем Дзюба не полетел в Пермь на матч 7-го тура премьер-лиги с "Амкаром" во многом из-за того, что ищет себе новую команду. Один из возможных вариантов – "Краснодар".
Кроме того, вратарь Юрий Лодыгин, отправившийся на игру с командой Гаджи Гаджиева, готов покинуть питерский клуб этим летом.
Напомним, "Зенит" вылетел в Пермь без защитников Александра Анюкова, Юрия Жиркова, полузащитника Олега Шатова и нападающего Артема Дзюбы. Последний, как вчера сообщил "СЭ", с большой долей вероятности, до конца трансферного окна сменит клуб. У Жиркова и Шатова – проблемы со здоровьем.
Игра "Амкар" – "Зенит" пройдет в воскресенье, 20 августа. Начало – в 15.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча.
Сергей Фурсенко: "Ничего особенного в том, что Дзюба не полетел на матч в Пермь, нет"
soldat83
Потому полено вновь отправляется за трофеями в более перспективный клуб))))
18:21
Dymanomashina
Потому, что футболист посредственный
18:19
Vital1717
Ждём в Туле
18:17
igogohruhru
Летчики сказали багаж не брать, перевес в самолете
18:00
Gogy
Анюков, по версии СЭ , тоже ищет себе клуп. Может, ночной?
17:56
Subulcus
Ещё пару десятков статей на тему почему Дзюба...
17:37
Kolchak
Билетов не было...
17:32
Andrewxyz
Потому что полено не летает.
17:30
Millwall82
"Почему? Ну вот почему? Или почему так много почему в СЭксе", читайте новую статью. Скоро.
17:25
serzheo
Потому что в Спартаке - негры посредственные.
17:21
Комс
Поздравляю, Полено!))
17:16