17:10 | Футбол — РФПЛ

Почему Дзюба не полетел в Пермь?

Артем ДЗЮБА остался вне состава "Зенита" на выезд в гости к "Амкару". Фото Александр ФЕДОРОВ
Артем ДЗЮБА остался вне состава "Зенита" на выезд в гости к "Амкару". Фото Александр ФЕДОРОВ
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Как стало известно "СЭ", нападающий "Зенита" Артем Дзюба не полетел в Пермь на матч 7-го тура премьер-лиги с "Амкаром" во многом из-за того, что ищет себе новую команду. Один из возможных вариантов – "Краснодар".

 
Артем ДЗЮБА.Что выберет Дзюба: футбол или деньги?

Кроме того, вратарь Юрий Лодыгин, отправившийся на игру с командой Гаджи Гаджиева, готов покинуть питерский клуб этим летом.

Напомним, "Зенит" вылетел в Пермь без защитников Александра Анюкова, Юрия Жиркова, полузащитника Олега Шатова и нападающего Артема Дзюбы. Последний, как вчера сообщил "СЭ", с большой долей вероятности, до конца трансферного окна сменит клуб. У Жиркова и Шатова – проблемы со здоровьем.

Игра "Амкар" – "Зенит" пройдет в воскресенье, 20 августа. Начало – в 15.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча.

Сергей Фурсенко: "Ничего особенного в том, что Дзюба не полетел на матч в Пермь, нет"

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 7-й тур. "Спартак" - "Локо" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (11)
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soldat83

Потому полено вновь отправляется за трофеями в более перспективный клуб))))

18:21

Dymanomashina

Потому, что футболист посредственный

18:19

Vital1717

Ждём в Туле

18:17

igogohruhru

Летчики сказали багаж не брать, перевес в самолете

18:00

Gogy

Анюков, по версии СЭ , тоже ищет себе клуп. Может, ночной?

17:56

Subulcus

Ещё пару десятков статей на тему почему Дзюба...

17:37

Kolchak

Билетов не было...

17:32

Andrewxyz

Потому что полено не летает.

17:30

Millwall82

"Почему? Ну вот почему? Или почему так много почему в СЭксе", читайте новую статью. Скоро.

17:25

serzheo

Потому что в Спартаке - негры посредственные.

17:21

Комс

Поздравляю, Полено!))

17:16