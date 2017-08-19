Сергей Фурсенко: "Ничего особенного в том, что Дзюба не полетел на матч в Пермь, нет"

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко заявил, что нет ничего особенного в отсутствии нападающего Артема Дзюбы в заявке команды на матч 7-го тура чемпионата России против "Амкара". Также в Пермь не полетел полузащитник питерцев Олег Шатов.

– Слушайте, ну надо прекращать уже с этими разговорами, – цитирует "Р-Спорт" Фурсенко. – У нас не только Дзюба не полетел, и другие игроки не полетели. Ничего в этом (отсутствии Дзюбы) такого нет.

Отметим, что, по информации "СЭ", Дзюба с большой долей вероятности до конца трансферного окна уйдет в аренду.

Встреча "Амкар" – "Зенит" пройдет в воскресенье, 20 августа. Начало – в 15.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию матча.