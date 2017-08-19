17:04 | Футбол — РФПЛ

Сергей Фурсенко: "Ничего особенного в том, что Дзюба не полетел на матч в Пермь, нет"

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Президент "Зенита" Сергей Фурсенко заявил, что нет ничего особенного в отсутствии нападающего Артема Дзюбы в заявке команды на матч 7-го тура чемпионата России против "Амкара". Также в Пермь не полетел полузащитник питерцев Олег Шатов.

– Слушайте, ну надо прекращать уже с этими разговорами, – цитирует "Р-Спорт" Фурсенко. – У нас не только Дзюба не полетел, и другие игроки не полетели. Ничего в этом (отсутствии Дзюбы) такого нет.

Отметим, что, по информации "СЭ", Дзюба с большой долей вероятности до конца трансферного окна уйдет в аренду.

Встреча "Амкар" – "Зенит" пройдет в воскресенье, 20 августа. Начало – в 15.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию матча.

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https://rsport.ria.ru/football/20170819/1124469881.html

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КОММЕНТАРИИ (3)
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cizoch

ну как ему лететь , если он в другой клуб уходит

17:16

Tribunal Z

Ага, это так называется? Походу Шатова выкинут, как и Дзюбу, как выкинули Жулиано, самого техничного и умного игрока Зенита

17:11

fireman32

Игрок глубокого запаса не полетел на гостевой матч.В самом деле,ну что тут необычного?

17:10