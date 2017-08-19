"Зенит" отправился в Пермь без Дзюбы и Шатова

"Зенит" вылетел в Пермь на матч 7-го тура чемпионата России против "Амкара". На игру с командой Роберто Манчини не поехали защитники Александр Анюков, Юрий Жирков, полузащитник Олег Шатов и нападающий Артем Дзюба, который, по информации "СЭ", с большой долей вероятности, до конца трансферного окна уйдет в аренду.
На игру отправились 20 футболистов: вратари Лунев, Лодыгин, Кержаков, защитники Смольников, Терентьев, Иванович, Маммана, Нету, Карпов, Новосельцев, Кришито, полузащитники Нобоа, Краневиттер, Кузяев, Ерохин, Паредес, нападающие Панюков, Кокорин, Полоз, Дриусси.
Отметим, что Твиттер "Зенита" назвал такой состав сюрпризом.
Сине-бело-голубые отправились в Пермь в следующем (сюрприз!) составе: https://t.co/NLdPlT5Q9E#АмкарЗенит pic.twitter.com/x6A0LwYStZ– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 19 августа 2017 г.
Встреча "Амкар" – "Зенит" пройдет в воскресенье, 20 августа. Начало – в 15.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию матча.
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Дополнительная информация
http://fc-zenit.ru/news/2017-08-19-zenit-otpravilsya-v-perm.htm
Millwall82
Кхм, А Жирков и Аня то чего?
16:43
borya1210
сам оонищь
16:36
borya1210
ты гонишь
16:36
borya1210
а где завершить карьеру лоха
16:29