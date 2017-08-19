16:07 | Футбол — РФПЛ

"Зенит" отправился в Пермь без Дзюбы и Шатова

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"Зенит" вылетел в Пермь на матч 7-го тура чемпионата России против "Амкара". На игру с командой Роберто Манчини не поехали защитники Александр Анюков, Юрий Жирков, полузащитник Олег Шатов и нападающий Артем Дзюба, который, по информации "СЭ", с большой долей вероятности, до конца трансферного окна уйдет в аренду.

На игру отправились 20 футболистов: вратари Лунев, Лодыгин, Кержаков, защитники Смольников, Терентьев, Иванович, Маммана, Нету, Карпов, Новосельцев, Кришито, полузащитники Нобоа, Краневиттер, Кузяев, Ерохин, Паредес, нападающие Панюков, Кокорин, Полоз, Дриусси.

Отметим, что Твиттер "Зенита" назвал такой состав сюрпризом.

Встреча "Амкар" – "Зенит" пройдет в воскресенье, 20 августа. Начало – в 15.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию матча.

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Дополнительная информация

http://fc-zenit.ru/news/2017-08-19-zenit-otpravilsya-v-perm.htm

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 7-й тур. "Спартак" - "Локо" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (4)
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Millwall82

Кхм, А Жирков и Аня то чего?

16:43

borya1210

сам оонищь

16:36

borya1210

ты гонишь

16:36

borya1210

а где завершить карьеру лоха

16:29