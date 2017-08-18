17:55 | Футбол — РФПЛ

Дзюба уйдет из "Зенита" в аренду

Артем ДЗЮБА покинет "Зенит" ради игровой практики. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Артем ДЗЮБА покинет "Зенит" ради игровой практики. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
4

По информации "СЭ", форвард "Зенита" Артем Дзюба, с большой долей вероятности, до конца трансферного окна уйдет в аренду. В год чемпионата мира-2018 нападающий хочет иметь больше игровой практики и по этой причине решил принять одно из предложений об аренде. Речь, по данным "СЭ", идет о "Локомотиве" и "Краснодаре". Переход может состояться в ближайшее время.

В текущем чемпионате Дзюба принял участие в пяти матчах, в двух из них выйдя в стартовом составе. Суммарно форвард отыграл 205 минут. (Сергей ЕГОРОВ)

Что выберет Дзюба: футбол или деньги?

 

4
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (4)
Войти, чтобы оставить комментарий

SpaMan

Йоу-йоу...а как же титулы и все такое???

18:06

tagov

Казалось бы чувак выбрал футбол, но глоры не дремлют ) ищут струю и готовят новые порции шлака ))

18:05

Iva29

За трофеями епт))

18:05

smo

Дубы нынче не в цене!

18:03