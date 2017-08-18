Дзюба уйдет из "Зенита" в аренду

По информации "СЭ", форвард "Зенита" Артем Дзюба, с большой долей вероятности, до конца трансферного окна уйдет в аренду. В год чемпионата мира-2018 нападающий хочет иметь больше игровой практики и по этой причине решил принять одно из предложений об аренде. Речь, по данным "СЭ", идет о "Локомотиве" и "Краснодаре". Переход может состояться в ближайшее время.

В текущем чемпионате Дзюба принял участие в пяти матчах, в двух из них выйдя в стартовом составе. Суммарно форвард отыграл 205 минут. (Сергей ЕГОРОВ)

Что выберет Дзюба: футбол или деньги?