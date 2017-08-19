Шатов пройдет обследование в Италии

Как стало известно "СЭ", полузащитник "Зенита" Олег Шатов не полетел в Пермь на матч 7-го тура чемпионата России с "Амкаром" из-за мышечных проблем.

При этом ситуация не является критичной. Хавбек должен будет пройти медобследование в Италии. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Напомним, "Зенит" вылетел в Пермь без защитников Александра Анюкова, Юрия Жиркова, полузащитника Олега Шатова и нападающего Артема Дзюбы, который, по информации "СЭ", с большой долей вероятности, до конца трансферного окна уйдет в аренду.

Игра "Амкар" – "Зенит" пройдет в воскресенье, 20 августа. Начало – в 15.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча.