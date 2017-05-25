Павел Колобков: "Нынешний лимит на легионеров оптимальный"

Сегодня в гостях у "СЭ" побывал министр спорта России олимпийский чемпион Павел Колобков. Отвечая на вопросы, министр внес свой вклад в дискуссию об импортозамещении в российском футболе, которую начал на Президентском совете губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

– Этот вопрос нужно решать постепенно, он комплексный, – считает Павел Колобков. – Если в России не будет топовых иностранных спортсменов, интерес к национальному чемпионату даже у нас будет совершенно другой. Должен быть баланс количества легионеров и своих спортсменов, как и во всем мире. Все-таки наши команды должны быть конкурентоспособными, и уровень чемпионата – высоким. Нынешний уровень лимита обсуждался со всеми федерациями и на данный момент он оптимальный. (Антон БАБОШИН)