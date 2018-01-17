15:40 | Футбол — РФПЛ

Отец Дзюбы: "Сын должен остаться в "Зените"

Артем ДЗЮБА. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Артем ДЗЮБА. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Отец нападающего "Зенита" Артема ДзюбыСергей Дзюба – прокомментировал "СЭ" ситуацию, в которой оказался его сын.

 
Вячеслав МАЛАФЕЕВ рассказал о том, чем будут заниматься пропускающие первый сбор &quot;Зенита&quot; Александр АНЮКОВ, Артем ДЗЮБА и Олег ШАТОВ (слева направо).Вячеслав Малафеев: "Дзюба отправился на лечение. Шатов, Новосельцев и Анюков будут работать с "Зенитом-2"

Дзюба не полетел в Дубай с основным составом "Зенита" на первый в этом году тренировочный сбор команды. Как "СЭ" рассказал заместитель спортивного директора санкт-петербургского клуба Вячеслав Малафеев, это связано с тем, что на медицинском обследовании у нападающего были выявлены проблемы со здоровьем, из-за чего он должен пройти лечение. Однако вчера поздно вечером Дзюба выложил в своем Инстаграме видео с хештегами #ЗдоровКакЛев и #ГотовНаВсе100.

– Где ваш сын должен выступать до чемпионата мира? – вопрос Сергею Дзюбе.

– В "Зените". В руководстве должны решить, что делать с игроком. Мы – законопослушные люди, поэтому поступим так, как решит клуб. Естественно, хочется, чтобы учитывалось мнение игроков. Как к нему прислушаются, и результаты действий мы увидим в это трансферное окно.

– Вячеслав Малафеев уже заявил, что у Артема проблемы со здоровьем.

– Малафеев является не руководителем, а только заместителем спортивного директора. Он высказал свое предположение. Если вы такие допытливые, сами задайте вопрос напрямую кому-то из руководства "Зенита". Пусть они или подтвердят, или опровергнут слова Малафеева, или дадут конкретную формулировку, что точно случилось с Артемом. Не хочу сказать что-то некорректное. Нужно уважать руководство и не наступать на грабли.

– Говоря о руководстве, вы имеете в виду президента Сергея Фурсенко?

– Конечно. Задайте ему напрямую вопрос, как и мне. Он предоставит официальную позицию, и тогда мы узнаем истину. Артем уважает руководство и тренера. Он готов дальше бороться и показывать, что может и умеет. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Непокоренный! Дзюба показывает, что здоров как лев и готов на все 100

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Материалы сюжета: Зима РФПЛ-2017/18. Главное
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КОММЕНТАРИИ (41)
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Andvaraforce

Кокоша во всём виноват. Не раззабивался бы, глядишь и пошло-поехало бы у Дзюбы, а так...

17:25

King’s Bounty 1

Millwall82 По моему оскорбление участников ВОВ, это кхм, ну презрение у всех должно вызывать, как минимум. ___________________ процитируй оскорбление, педро.

17:14

King’s Bounty 1

Lars Berger У Дзюбы есть тётя? Что она говорит? ________________________________ Все родственники говорят, что доить ленинград !

17:13

King’s Bounty 1

Митяй Антибомж Millwall82 Не) я умен в отличии от тебя)********** Гыы )) Спасибо, Мил, повеселил )) __________________ Милка - дурбецал. Голубой окраски.

17:12

Lars Berger

У Дзюбы есть тётя? Что она говорит?

17:11

Излучение Гаврилова-Черенкова

Чтобы быть в зените, Дзюбе надо уйти из "Зенита". Свой шанс у Манчини он не использовал, его ошибки будут рассматривать под микроскопом, а коленки будут трястись. Надо уходить либо к Божовичу, либо ещё к кому-нибудь, хоть к Карпину: "Валера, спасай, буду землю носом рыть, вспомню спартаковское воспитание")))

17:02

alex-ls

Полено отлично умеет смешить, что оно и делает

17:00

Millwall82

Вне зависимости от клубных предпочтений.

16:57

Millwall82

По моему оскорбление участников ВОВ, это кхм, ну презрение у всех должно вызывать, как минимум.

16:56

Митяй Антибомж

Millwall82 Не) я умен в отличии от тебя)********** Гыы )) Спасибо, Мил, повеселил ))

16:50

Millwall82

Еще и память блокадников оскорблять, мб твой дед власовец был? Их по данным ФРГ было аж 1,5 млн.

16:41

СантехНИК

Таити- Таити, не были мы ни на каком Таити, нас и здесь неплохо кормят...

16:40

Millwall82

Не) я умен в отличии от тебя) ну отвечать то тебе, а не мне) интернет, то не реал) не Мадрид который)

16:38

КирпичИнвест

Митяй Антибомж -- Да хоть какая-то отдушина после Спартака

16:35

lsergey733

Дзюбу в Зенит брали с одной целью -- тявкать на его родной клуб, где из него футболиста сделали, потратив уйму сил и средств... Он свою миссию выполнил, все, футболист с пониженной социальной ответственностью больше не нужен.

16:30

King’s Bounty 1

Millwall82 Ну Боря Моисеев легенда ведь спартаковского движа) скинул скрины в обратной связи) удачи) _________________ Ты для Бори Николай Трубач !

16:29

Митяй Антибомж

5 статей в день про этого днаря. Всю главную увешали. Вам самим не смешно?

16:27

Митяй Антибомж

Сериал набирает обороты )) В следующей серии ждём интервью с мамой Артюши. Потом с бабушкой и дедушкой. Ну и ИгорьЯклич что-то молчит. Хотелось бы улышать его экспертное мнение. Или это ближе к развязке будет?

16:27

Millwall82

Ну Боря Моисеев легенда ведь спартаковского движа) скинул скрины в обратной связи) удачи)

16:19

баламошка

King’s Bounty 1 баламошка Пусть сидит за 3,5 ляма евриков на лавочке. Надо только разрешить российским бабушкам вместе с ним на лавочке сидеть-гутарить, чтоб им не скучно было. Ещё один забубленный сборник) Да у бакланов просто конвейер какой-то! _____________ С ним ванька сидит. и пол Ростова. все кореша.///////////Да, Звенит - кладбище российских сборников. Печалька(

16:18

soldat83

Дзюба в России не одна, вот так номер!!!

16:18

SPFAN

Ну так, кто же возьмет баклана? Останется и будет лавку полировать.

16:16

King’s Bounty 1

баламошка Пусть сидит за 3,5 ляма евриков на лавочке. Надо только разрешить российским бабушкам вместе с ним на лавочке сидеть-гутарить, чтоб им не скучно было. Ещё один забубленный сборник) Да у бакланов просто конвейер какой-то! _____________ С ним ванька сидит. и пол Ростова. все кореша.

16:14

баламошка

Пусть сидит за 3,5 ляма евриков на лавочке. Надо только разрешить российским бабушкам вместе с ним на лавочке сидеть-гутарить, чтоб им не скучно было. Ещё один забубленный сборник) Да у бакланов просто конвейер какой-то!

16:10

Millwall82

ну надеюсь законопроект № 397255-6 будет принят, и всякие кингпигз не только будет забанен, но и отправится на 3 года лес рубить)

16:10

при счете 0:4 судья сломал игру

т.е. малафей абсолютно пустозвонный порожняк и мирдверьмяч? гыгы, суперклупппп...а вообще, артемий, хороший клуб, хорошая зарплата, теплая скамейка...что еще нужно человеку, чтобы встретить старость? (с)

16:09

tvorog8088

Понятно что такой зарплаты у него больше никогда не будет, поэтому и держатся за неё, вот контракт отсидит и можно будет в футбол поиграть, если уже захочется конечно)))

16:07

Джон....Сильвер

Дзюба мне напоминает тигренка из советского мультика. Везде солнечно и сухо, а только над ним дождь идет... Карма прямо. Как бы эта карма и за Зенитом не закрепилась...

16:05

angena48

папе раньше надо было суетиться и объяснить сынку что такое хорошо, а что такое плохо. а сейчас поздно-- из поросёночка выросла большая ....

16:03

lsergey733

Это не правильно СЭ напечатал, было сказано так: Манчини - тренеришка, Малафеев - вратаришка, Фурсенко - деректоришко, а мой сынишка - самый, самый, самый... ))))

16:00