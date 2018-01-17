Отец Дзюбы: "Сын должен остаться в "Зените"

Отец нападающего "Зенита" Артема Дзюбы – Сергей Дзюба – прокомментировал "СЭ" ситуацию, в которой оказался его сын.
Дзюба не полетел в Дубай с основным составом "Зенита" на первый в этом году тренировочный сбор команды. Как "СЭ" рассказал заместитель спортивного директора санкт-петербургского клуба Вячеслав Малафеев, это связано с тем, что на медицинском обследовании у нападающего были выявлены проблемы со здоровьем, из-за чего он должен пройти лечение. Однако вчера поздно вечером Дзюба выложил в своем Инстаграме видео с хештегами #ЗдоровКакЛев и #ГотовНаВсе100.
– Где ваш сын должен выступать до чемпионата мира? – вопрос Сергею Дзюбе.
– В "Зените". В руководстве должны решить, что делать с игроком. Мы – законопослушные люди, поэтому поступим так, как решит клуб. Естественно, хочется, чтобы учитывалось мнение игроков. Как к нему прислушаются, и результаты действий мы увидим в это трансферное окно.
– Вячеслав Малафеев уже заявил, что у Артема проблемы со здоровьем.
– Малафеев является не руководителем, а только заместителем спортивного директора. Он высказал свое предположение. Если вы такие допытливые, сами задайте вопрос напрямую кому-то из руководства "Зенита". Пусть они или подтвердят, или опровергнут слова Малафеева, или дадут конкретную формулировку, что точно случилось с Артемом. Не хочу сказать что-то некорректное. Нужно уважать руководство и не наступать на грабли.
– Говоря о руководстве, вы имеете в виду президента Сергея Фурсенко?
– Конечно. Задайте ему напрямую вопрос, как и мне. Он предоставит официальную позицию, и тогда мы узнаем истину. Артем уважает руководство и тренера. Он готов дальше бороться и показывать, что может и умеет. (Евгений БЕЛОУСОВ)
Непокоренный! Дзюба показывает, что здоров как лев и готов на все 100
Andvaraforce
Кокоша во всём виноват. Не раззабивался бы, глядишь и пошло-поехало бы у Дзюбы, а так...
17:25
King’s Bounty 1
Millwall82 По моему оскорбление участников ВОВ, это кхм, ну презрение у всех должно вызывать, как минимум. ___________________ процитируй оскорбление, педро.
17:14
King’s Bounty 1
Lars Berger У Дзюбы есть тётя? Что она говорит? ________________________________ Все родственники говорят, что доить ленинград !
17:13
King’s Bounty 1
Митяй Антибомж Millwall82 Не) я умен в отличии от тебя)********** Гыы )) Спасибо, Мил, повеселил )) __________________ Милка - дурбецал. Голубой окраски.
17:12
Lars Berger
У Дзюбы есть тётя? Что она говорит?
17:11
Излучение Гаврилова-Черенкова
Чтобы быть в зените, Дзюбе надо уйти из "Зенита". Свой шанс у Манчини он не использовал, его ошибки будут рассматривать под микроскопом, а коленки будут трястись. Надо уходить либо к Божовичу, либо ещё к кому-нибудь, хоть к Карпину: "Валера, спасай, буду землю носом рыть, вспомню спартаковское воспитание")))
17:02
alex-ls
Полено отлично умеет смешить, что оно и делает
17:00
Millwall82
Вне зависимости от клубных предпочтений.
16:57
Millwall82
По моему оскорбление участников ВОВ, это кхм, ну презрение у всех должно вызывать, как минимум.
16:56
Митяй Антибомж
Millwall82 Не) я умен в отличии от тебя)********** Гыы )) Спасибо, Мил, повеселил ))
16:50
Millwall82
Еще и память блокадников оскорблять, мб твой дед власовец был? Их по данным ФРГ было аж 1,5 млн.
16:41
СантехНИК
Таити- Таити, не были мы ни на каком Таити, нас и здесь неплохо кормят...
16:40
Millwall82
Не) я умен в отличии от тебя) ну отвечать то тебе, а не мне) интернет, то не реал) не Мадрид который)
16:38
КирпичИнвест
Митяй Антибомж -- Да хоть какая-то отдушина после Спартака
16:35
lsergey733
Дзюбу в Зенит брали с одной целью -- тявкать на его родной клуб, где из него футболиста сделали, потратив уйму сил и средств... Он свою миссию выполнил, все, футболист с пониженной социальной ответственностью больше не нужен.
16:30
King’s Bounty 1
Millwall82 Ну Боря Моисеев легенда ведь спартаковского движа) скинул скрины в обратной связи) удачи) _________________ Ты для Бори Николай Трубач !
16:29
Митяй Антибомж
5 статей в день про этого днаря. Всю главную увешали. Вам самим не смешно?
16:27
Митяй Антибомж
Сериал набирает обороты )) В следующей серии ждём интервью с мамой Артюши. Потом с бабушкой и дедушкой. Ну и ИгорьЯклич что-то молчит. Хотелось бы улышать его экспертное мнение. Или это ближе к развязке будет?
16:27
Millwall82
Ну Боря Моисеев легенда ведь спартаковского движа) скинул скрины в обратной связи) удачи)
16:19
баламошка
King’s Bounty 1 баламошка Пусть сидит за 3,5 ляма евриков на лавочке. Надо только разрешить российским бабушкам вместе с ним на лавочке сидеть-гутарить, чтоб им не скучно было. Ещё один забубленный сборник) Да у бакланов просто конвейер какой-то! _____________ С ним ванька сидит. и пол Ростова. все кореша.///////////Да, Звенит - кладбище российских сборников. Печалька(
16:18
soldat83
Дзюба в России не одна, вот так номер!!!
16:18
SPFAN
Ну так, кто же возьмет баклана? Останется и будет лавку полировать.
16:16
King’s Bounty 1
баламошка Пусть сидит за 3,5 ляма евриков на лавочке. Надо только разрешить российским бабушкам вместе с ним на лавочке сидеть-гутарить, чтоб им не скучно было. Ещё один забубленный сборник) Да у бакланов просто конвейер какой-то! _____________ С ним ванька сидит. и пол Ростова. все кореша.
16:14
баламошка
Пусть сидит за 3,5 ляма евриков на лавочке. Надо только разрешить российским бабушкам вместе с ним на лавочке сидеть-гутарить, чтоб им не скучно было. Ещё один забубленный сборник) Да у бакланов просто конвейер какой-то!
16:10
Millwall82
ну надеюсь законопроект № 397255-6 будет принят, и всякие кингпигз не только будет забанен, но и отправится на 3 года лес рубить)
16:10
при счете 0:4 судья сломал игру
т.е. малафей абсолютно пустозвонный порожняк и мирдверьмяч? гыгы, суперклупппп...а вообще, артемий, хороший клуб, хорошая зарплата, теплая скамейка...что еще нужно человеку, чтобы встретить старость? (с)
16:09
tvorog8088
Понятно что такой зарплаты у него больше никогда не будет, поэтому и держатся за неё, вот контракт отсидит и можно будет в футбол поиграть, если уже захочется конечно)))
16:07
Джон....Сильвер
Дзюба мне напоминает тигренка из советского мультика. Везде солнечно и сухо, а только над ним дождь идет... Карма прямо. Как бы эта карма и за Зенитом не закрепилась...
16:05
angena48
папе раньше надо было суетиться и объяснить сынку что такое хорошо, а что такое плохо. а сейчас поздно-- из поросёночка выросла большая ....
16:03
lsergey733
Это не правильно СЭ напечатал, было сказано так: Манчини - тренеришка, Малафеев - вратаришка, Фурсенко - деректоришко, а мой сынишка - самый, самый, самый... ))))
16:00