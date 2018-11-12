Олег Романцев: "У Кононова хороший, можно сказать, спартаковский вкус"

Бывший главный тренер "Спартака" Олег Романцев в интервью "СЭ" выразил мнение, что у Олега Кононова хороший вкус. Новый тренер красно-белых назвал Хосепа Гвардьолу под номером один. Романцев добавил, что их вкусы совпадают.

– А из современных тренеров Кононов под номером один назвал Гвардиолу.

– У него хороший, можно сказать, спартаковский вкус. Так что и здесь наше мнение совпадает.

– Кстати, среди своих любимых футболистов Кононов перечислил ваших бывших партнеров – Юрия Гаврилова, Федора Черенкова, Вагиза Хидиятуллина, Сергея Родионова.

– Тогда есть все основания надеяться, что возвращение той игры, в которой блистали эти звездные умельцы – реальность. (Александр Львов)

"У него спартаковский вкус!" Романцев заявил, что готов встретиться с Кононовым