Олег Кононов: "Я в футболе с 18 лет, прекрасно знаком с давлением, осознаю, какое оно в "Спартаке"

Новый главный тренер "Спартака" Олег Кононов дал понять, что готов к давлению, которое будет оказано на него. О назначении специалиста было официально объявлено сегодня.

– Вы уже говорили что готовы к прессу, который всегда преследует тренеров "Спартака". Тем не менее, вы точно отдаете себе отчет, какое давление сейчас обрушится на вас? И когда трибуны начнут скандировать "Вместе! Вперед! Олег Кононов!"?

– "Спартак" идет только девятым... Для меня главное, чтобы болельщики скандировали "Спартак"!" и как можно больше фамилий наших футболистов, были благодарны за игру и результат. Что касается давления, то я в футболе с 18 лет, прошел все стадии, начиная с юношеских команд: родился в Курске, играл во второй лиге, мечтал стать тренером и этого добился. И прекрасно знаком с давлением, они есть везде и всегда. Прекрасно осознаю, какое оно в "Спартаке", страха и сомнений при принятии решения у меня не было – только волнение. (Вячеслав Короткин)