Олег Кононов: "Предсказуемо, что у "Ахмата" будут сбои в игре"

Главный тренер "Ахмата" Олег Кононов поблагодарил команду за победу в матче 8-го тура чемпионата России над ЦСКА (1:0). По словам специалиста, этот результат очень важен и для него, и для самих футболистов.

- Команда строится. Можно сказать, что она новая, потому что состав покинуло много игроков, - сказал Кононов в эфире телеканала "Наш футбол". - Конечно, мы добрали новых. Понятно, что в первое время будут какие-то сбои, что было предсказуемо. Но то, что сегодня сделали ребята очень важно. Благодарен им за победу.

Осторожность в первом тайме? Мы видели, что ЦСКА сейчас на ходу. Они провели отличный матч в Лиге чемпионов и их непросто сдерживать, если позволить им атаковать, давать пространство. Поэтому приняли решение играть ближе к своим воротам и использовать контратаки. Одна нам удалась.

Также уделили внимание флангам, что является одной из отличительных черт ЦСКА. Забитый гол? Я еще не смотрел повтор.

Пауза? В первую очередь она нужна Мбенгу. Лео получил травму, поэтому ему необходимо подтянуть физику. Возможно "Ахмат" еще будет перестраивать схему, поэтому перерыв важен и для меня. Нужно разобрать игру и сделать выводы, потому что 4 проигранных матча - это нехорошо.

Трансляция матча ЦСКА - "Ахмат"//

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