Олег Иванов: "Закономерным итогом матча со "Спартаком" была бы ничья"

Полузащитник "Терека" Олег Иванов считает, что матч 15-го тура чемпионата России со "Спартаком" (0:1) должен был закончиться ничьей. Также он рассказал о своей травме, из-за которой вынужден был покинуть поле на 49-й минуте.

– Ситуация с травмой? Все хорошо, восстанавливаюсь, – цитирует "Спорт FM" Иванова. – Просто в игре с "Томью" получил повреждение, почти неделю не тренировался. Вчера только вышел на тренировку и сегодня на игру, почувствовал, что не смогу продолжить. Думаю, закономерным итогом матча со "Спартаком" была бы ничья. Просто москвичи использовали свой момент, а у нас те подходы и моменты, которые были – где-то выручил вратарь, где-то не повезло.