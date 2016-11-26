Олег Иванов: "Закономерным итогом матча со "Спартаком" была бы ничья"

Полузащитник "Терека" Олег Иванов считает, что матч 15-го тура чемпионата России со "Спартаком" (0:1) должен был закончиться ничьей. Также он рассказал о своей травме, из-за которой вынужден был покинуть поле на 49-й минуте.
– Ситуация с травмой? Все хорошо, восстанавливаюсь, – цитирует "Спорт FM" Иванова. – Просто в игре с "Томью" получил повреждение, почти неделю не тренировался. Вчера только вышел на тренировку и сегодня на игру, почувствовал, что не смогу продолжить. Думаю, закономерным итогом матча со "Спартаком" была бы ничья. Просто москвичи использовали свой момент, а у нас те подходы и моменты, которые были – где-то выручил вратарь, где-то не повезло.
Дополнительная информация
http://sportfm.ru/news/ivanov-zakonomernym-itogom-matcha-so-spartakom-byla-by-nichya.html
С.С.Горбунков
закономерный итог, уважаемый Олег, это 0-2:)
23:56 26 ноября
Птицuk
Да, огромная заслуга Реброва в победах Спартака... Думаю что появление в команде Селихова только укрепит команду, ведь в Спартаке всегда были сильные вратари, и всегда они дружили друг с другом и помогали друг другу.
23:49 26 ноября