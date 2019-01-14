Нобоа надеется сыграть с "Фенербахче"

Полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа надеется, что сможет выйти на поле в матче 1/16 финала Лиги Европы против "Фенербахче". Эквадорец восстанавливается после травмы передней крестообразной связки правого коленного сустава. Тяжелое повреждение он получил 19 августа 2018 года в домашней игре с "Уралом" (4:1).

– Тренировался каждый день, – цитирует официальный сайт "Зенита" Нобоа. – Тренеры и врачи составили специальную программу.

– Сколько часов в день тратили на занятия?

– Иногда два, иногда три.

– На сколько процентов чувствуете себя сейчас?

– Пока трудно сказать, потому что пока я не тренировался с командой.

– Впереди – сборы, вы сразу приступите к тренировкам с остальными футболистами?

– Время покажет. Но вообще, думаю, что буду заниматься по индивидуальной программе, а потом буду постепенно присоединяться в общей группе.

– Выходит, если все будет складываться удачно, вы сможете выйти на поле уже в матче с "Фенербахче"?

– Очень надеюсь, что да!

– По кому из футболистов больше всего соскучились?

– На самом деле, по всем, очень давно не виделись с ребятами, поэтому очень рад всех видеть. Хотя, знаете, больше всего я соскучился по мячу.

– По мячу?

– Ну да, практически все мои тренировки были посвящены бегу и разным упражнениям, но все – без мяча. По мячу соскучился больше всего.

"Зенит" сыграет с "Фенербахче" 12 февраля в Стамбуле и 21 февраля - в Санкт-Петербурге.