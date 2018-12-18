14:26 | Футбол — РПЛ

"Никому не стало бы хуже, если бы Кокорин и Мамаев вернулись в семьи на Новый год". Мнение Общественной наблюдательной комиссии

Обсудить
21

Заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева высказала "СЭ" свое мнение об итогах заседания Московского городского суда, на котором рассматривались апелляции на продление до 8 февраля 2019 года сроков арестов Кириллу Кокорину, его брату, нападающему "Зенита" Александру Кокорину, полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву, а также Александру Протасовицкому.

Апелляции отклонены. 5 декабря Тверской районный суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока содержания футболистов под стражей.

Кокорины, Мамаев и Протасовицкий находятся в столичном СИЗО "Бутырка" в качестве обвиняемых по статьям 116-й УК РФ "Побои" и 213-й "Хулиганство". 8 октября они избили Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, а также чиновников Минпромторга Дениса Пака и Сергея Гайсина.

– У меня грустные ощущения от решения Мосгорсуда, впереди ведь праздники. Ребят давно уже можно было отпустить, у них есть родители, у кого-то – уже своя семья, дети. Никому не стало бы хуже, если бы они вернулись в семьи на Новый год, – сказала Меркачева. – То, что происходит с Кокориными, Протасовицким и Мамаевым уже похоже на какую-то месть.

Изолировать человека нужно по нескольким причинам: либо он способен сбежать, либо может надавить на следствие, либо опасен для общества. Что касается ребят, о которых идет речь, то вообще не вижу, чтобы кто-то из них представляет какую-то опасность. Чтобы сбежать, им нужны загранпаспорта, но, насколько понимаю, эти документы сданы. Общественной опасности от них нет, никому из четверых не придет в голову, выйдя на свободу, вновь лезть в драку.

Люди уже получили урок, возможно, самый главный в жизни. Достаточно уже того срока, который они отсидели в СИЗО. Уже какой-то перебор, на мой взгляд. Ребята хорошо ведут себя, убираются в камере, то, как они общаются с сокамерниками и администрацией изолятора, доказывает, что если у них и была какая-то спесь, то ее как рукой сняло. Они уже извинились много раз, обращались к обществу с раскаянием через нас, правозащитников.

Я уже не знаю, что еще нужно сделать, чтобы их отпустили. Все уже максимально соблюдено, держать их в изоляторе дальше смысла нет. Видно, что ребята мучаются, но их продолжают оставлять под стражей. У меня вопрос: зачем? (Иван Торопцев)

Кокорин и Мамаев остаются в СИЗО. Апелляция отклонена. Live

 

Опрос

Кокорин и Мамаев остаются в СИЗО еще на два месяца. Справедливо?
Обсудить
голосовать
Обсудить
21
Загрузка...
Материалы сюжета: Кокорин и Мамаев. Главное о скандале
Материалы других СМИ
Загрузка...