Николай Заболотный: "Иванов постоянно находит козлов отпущения. Я им быть не захотел"

Вратарь Николай Заболотный рассказал подробности расторжения контракта с "Уралом", отметив, что президент клуба Григорий Иванов после поражений обязательно ищет козла отпущения.

​– О решение выставить меня на трансфер объявил президент клуба, а не главный тренер. Все знают, что настроение Григория Викторовича зависит от того, с какой ноги он встал, – цитирует Заболотного "Матч ТВ". – Не могу судить, почему он так решил. Сезон провальным не считаю. Да, может быть, сыграл не идеально, были ошибки, но в 22 матчах пропустил 26 мячей, а в восьми играх без меня "Уралу" забили аж 18. Со мной в воротах команда набрала 28 очков из 30, которые всего набрала за сезон. Вдобавок помог команде дойти до финала Кубка.

– Если судить по фактам, то перелом в жизни наметился 8 мая, когда "Урал" дома уступил "Крыльям Советов" – 1:3. Самарцев возглавлял Вадим Скрипченко, а Иванов не скрывал свое негативного отношения к этому тренеру, после того как он посреди сезона покинул Екатеринбург. Не надо быть Шерлоком Холмсом…

– Видимо, да. Иванов меня обвиняет во втором пропущенном мяче. Согласен, доля вины действительно есть, но был и первый гол и третий, так почему всех собак спустили на меня? Просто у Григория Викторовича принято, что после поражений обязательно должен быть козел отпущения. Решил им сделать меня, но я им быть не собираюсь.

– Получается, что вас обвинили в поражении, а вы резко ответили, и больше за "Урал" не играли?

– Не хочу обсуждать и углубляться. Я сказал – как сказал.