Николай Левников - новый глава судейского комитета

Сегодня на заседании исполкома РФС была утверждена кандидатура Николая Левникова в качестве председателя судейского комитета РФС. Этот пост покинул Валентин Иванов. Сам Левников при этом руководил контрольно-квалификационной комиссией.

- К сожалению, Иванов не сможет занимать должность из-за большой занятости по международной линии, - сказал на пресс-конференции в Доме футбола после исполкома РФС и.о. президента союза Александр Алаев.

- Николай Левников остается на двух постах?

- На данный момент, да. Кроме того, Александр Егоров теперь возглавляет Департамент судейства и инспектирования без приставки и.о. Мы его сегодня представили. (Филипп ПАПЕНКОВ)

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