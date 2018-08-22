Никола Влашич: "Удаление Григалавы и комментировать нечего, чистая красная карточка"

Новичок ЦСКА Никола Влашич в интервью Bobsoccer сказал, что быстро почувствовал себя своим в московском клубе. Хорватский полузащитник отметил, что дебютировать за армейцев через два дня после первой тренировки с командой во встрече 4-го тура чемпионата России против тульского "Арсенала" (3:0) ему позволила хорошая функциональная готовность.

– Впервые вы появились на базе в Ватутинках в прошлый четверг. А уже в субботу вышли в стартовом составе на матч с тульским "Арсеналом"!

– Все именно так, но что вас удивляет? Я вышел на поле, потому что был готов! Полностью провел предсезонную подготовку с "Эвертоном", так что функциональное состояние у меня в норме. Конечно, были определенные сложности, поскольку оказался в новой команде. Но главный тренер очень подробно объяснил, каковы мои функции на поле, рассказал, что и как нужно делать. Разумеется, меня спросили, готов ли я сыграть уже в этом матче. Я ответил: "Конечно, сыграю!".

– Дебют получился отличным. Команда выиграла с крупным счетом!

– Я счастлив, что мне дали возможность принять участие в этой встрече, рад, что ЦСКА уверенно победил. Постараемся дальше продолжать в том же духе.

– Знаете, по ходу матча трудно было отделаться от мысли, что вы выступаете в составе армейцев уже давно. В командную игру вы вписались моментально.

– У нас хорошая команда, именно поэтому никаких проблем не возникло. Когда вокруг тебя качественные и грамотные футболисты, играть намного легче. Кроме того, партнеры регулярно подключали меня к комбинациям, снабжали мячом, часто на меня играли. Это важно, я быстро почувствовал себя здесь своим.

– Вы стали непосредственным участником эпизода, который привел к удалению игрока "Арсенала". Как прокомментируете ситуацию?

– Там и комментировать нечего, чистая красная карточка. Если бы соперник не остановил эту передачу рукой, Абель Эрнандес выходил один на один с вратарем.

В 5-м туре премьер-лиги ЦСКА на выезде сыграет с "Рубином". Матч состоится 25 августа в Казани, начало – 16.30 по московскому времени.