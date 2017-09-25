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18:19 | Футбол — РФПЛ

Москалев не назначил пенальти в пользу "Амкара"

Спорный момент на 36-й минуте матча "Амкар" - "СКА-Хабаровск". Спорный момент на 36-й минуте матча "Амкар" - "СКА-Хабаровск". Спорный момент на 36-й минуте матча "Амкар" - "СКА-Хабаровск". Спорный момент на 36-й минуте матча "Амкар" - "СКА-Хабаровск".
Спорный момент на 36-й минуте матча "Амкар" - "СКА-Хабаровск".
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На 36-й минуте матча 11-го тура чемпионата России "Амкар" - "СКА-Хабаровск" ошибку допустил арбитр Владимир Москалев, не назначивший пенальти в ворота гостей. Ни он, ни его первый ассистент Алексей Стипиди не обратили внимания на действия Георгия Наваловского, который руками задержал Павла Комолова. Единоборство завершилось в штрафной площади хабаровчан, игрок "Амкара" не смог выбежать на верховую передачу и упал. Судье следовало назначить 11-метровый удар. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Амкар" - "СКА-Хабаровск"

 
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КОММЕНТАРИИ (1)
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marksan

А Будогосский цвётёт и пахнет! За спиной папы. вывшего составителя календарей футбола России, можно и кроме пенсии что-то огребать!

18:51