Москалев не назначил пенальти в пользу "Амкара"

На 36-й минуте матча 11-го тура чемпионата России "Амкар" - "СКА-Хабаровск" ошибку допустил арбитр Владимир Москалев, не назначивший пенальти в ворота гостей. Ни он, ни его первый ассистент Алексей Стипиди не обратили внимания на действия Георгия Наваловского, который руками задержал Павла Комолова. Единоборство завершилось в штрафной площади хабаровчан, игрок "Амкара" не смог выбежать на верховую передачу и упал. Судье следовало назначить 11-метровый удар. (Александр БОБРОВ)