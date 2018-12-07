Молодежка ЦСКА обыграла "Енисей"

ЦСКА переиграл "Енисей" в матче 17-го тура молодежного первенства среди команд премьер-лиги - 2:1.
В составе победителей голы забили Тимур Пухов и Хетаг Хосонов. За красноярский клуб отличился Тимур Сахаров.
ЦСКА набрал 40 очков и продолжает возглавлять турнирную таблицу, "Енисей" - с 12-ю очками на 13-й строчке.
Молодежные команды
17-й тур
"ЦСКА - мол." (Москва) - "Енисей - мол." (Красноярск) - 2:1 (0:1)
Голы: Сахаров, 6 (0:1). Пухов, 56 - с пенальти (1:1). Хосонов, 66 - с пенальти (2:1).
Удаление: Захаров (Енисей - мол.), 66.
Судья: Хромей (Воронеж).
7 декабря. Москва. Стадион "Октябрь (Запасное поле)".
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/L/russia/junior/2018-2019/
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