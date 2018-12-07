Молодежка ЦСКА обыграла "Енисей"

ЦСКА переиграл "Енисей" в матче 17-го тура молодежного первенства среди команд премьер-лиги - 2:1.

В составе победителей голы забили Тимур Пухов и Хетаг Хосонов. За красноярский клуб отличился Тимур Сахаров.

ЦСКА набрал 40 очков и продолжает возглавлять турнирную таблицу, "Енисей" - с 12-ю очками на 13-й строчке.

Молодежные команды

17-й тур

"ЦСКА - мол." (Москва) - "Енисей - мол." (Красноярск) - 2:1 (0:1)

Голы: Сахаров, 6 (0:1). Пухов, 56 - с пенальти (1:1). Хосонов, 66 - с пенальти (2:1).

Удаление: Захаров (Енисей - мол.), 66.

Судья: Хромей (Воронеж).

7 декабря. Москва. Стадион "Октябрь (Запасное поле)".

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