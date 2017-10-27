Миодраг Божович: "Способен ли "Арсенал" выйти в Лигу Европы? Еще рано об этом говорить"

Главный тренер "Арсенала" Миодраг Божович после победы над ЦСКА (1:0) отметил, что еще рано говорить о возможном выходе команды в Лигу Европы по итогам сезона-2017/18. Специалист не думает, что следует говорить об очень высоких задачах в этом году.

– До зоны еврокубков одно очко. Способен ли "Арсенал" добраться до Лиги Европы?

– Аппетит приходит во время еды. Но пока рано об этом говорить. Если бы мы проиграли, то были бы в трех очках от зоны вылета, – сказал Божович. – Впереди тяжелая игра со СКА из Хабаровска. Хорошо, что выигрываем и народ доволен. Но не думаю, что стоит говорить об очень высоких задачах.

– "Арсенал" уже обыграл "Краснодар", "Зенит", теперь ЦСКА. У вас есть особый секрет, как нужно выступать против топ-клубов?

– Мы не выиграли некоторые игры, которые мы заслужили. А во всех матчах с грандами нас преследовала удача. Например, мне больше понравилась игра с "Уралом". А с топ-клубами мы выступаем вторым номером. Нам не хватает чуть-чуть мастерства, чтобы выступить чуть лучше. (Павел ГУРЕВИЧ)

Трансляция матча "Арсенал" - ЦСКА // За ЦСКА становится страшно