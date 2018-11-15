Миодраг Божович: "Надеюсь, травмированные восстановятся до игры со "Спартаком"

Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович рассказал о совещании представителей клубов РПЛ, а также о подготовке к матчу 15-го тура против "Спартака".

– Обсуждали программу на следующий год, говорили о введении техники VAR – это поддерживают все тренеры, а также о формировании чемпионата молодежных команд, - цитирует официальный сайт "Крыльев" Божовича. - Говорили о календаре – это всегда сложно, потому что нужно подстраиваться под Лигу Чемпионов и Лигу Европы, матчи сборных.

– Как будет проходить подготовка к матчу со "Спартаком"?

– Будем тренироваться и готовиться. Как любят говорить здесь в России – есть над чем работать. Надеемся, что наши травмированные игроки восстановятся до игры со "Спартаком". На отсутствие ребят, уехавших в сборные, жаловаться не стоит. В этот раз их у нас всего двое – Антон и Шейдаев, но будет только хорошо, если больше наших игроков будут вызываться в национальные команды.

– Как относитесь к таким двухнедельным паузам в чемпионате, связанным с международными играми?

– Командам, в которых не так много сборников, можно хорошо поработать в такие паузы. Труднее тем, у кого почти весь состав разъезжается. Думаю, им это не на пользу.