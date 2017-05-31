Минниханов порекомендовал Бердыева на пост главного тренера "Рубина"

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов порекомендовал Курбана Бердыева на пост главного тренера "Рубина". Он отметил, что решение о назначении нового наставника клуба должен принять новый президент казанцев Радик Шаймиев.

– Оставить на посту главного тренера команды испанца Хави Грасиа или поменять его на какую-то иную кандидатуру – сейчас это, безусловно, полная прерогатива нового президента "Рубина", которым с сегодняшнего дня утвержден Радик Шаймиев, – приводит tatarstan.ru слова Минниханова. – Руководство клуба сейчас находится в одних руках, и именно новый президент "Рубина" отвечает за дальнейшее развитие клуба и его спортивные результаты. Однако с учетом мнения многих болельщиков я бы рекомендовал как один из вариантов рассмотреть возвращение в команду Курбана Бердыева, с именем которого связаны самые громкие победы клуба.