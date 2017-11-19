Михаил Меркулов: "Уфа" – неудобный соперник для "Урала"

Защитник "Урала" Михаил Меркулов не смог объяснить причин из-за которых команда проиграла "Уфе" (0:2) в матче 17-го тура чемпионата России. По его словам, уфимцы являются неудобным соперником для екатеринбуржцев.

– Не знаю, с чем связано это поражение. Тренерский штаб разберется и сделает выводы, – начал Меркулов. – "Уфа" – очень неудобный соперник для нас, что сейчас, что в прошлом сезоне. Они очень грамотны в оборонительных действиях, успевают перестраиваться, тяжело их взломать.

В какой-то степени нефарт, но сами виноваты – не получались подходы к воротам. После пропущенного мяча встрепенулись. Кулаков мог забить, в остальном мало что выходило.

– Ожидали, что "Уфа" будет играть так агрессивно?

– Нет. На протяжении 30 минут они сильно давили. Не ждали этого.

– После успешного первого круга изменилась ли ваша задача?

– Нет. Нацелены выигрывать в каждом матче. Прошла всего лишь половина дистанции, будем бороться до конца. Конкретной задачи перед нами не стоит. (Иван УРАЛЬСКИЙ)