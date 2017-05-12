Михаил Левашов: "Не было трудно выходить на замену - мы уже проигрывали 0:2"

Голкипер "Арсенала" Михаил Левашов после поражения от ЦСКА (0:3) в матче 28-го тура чемпионата России отметил игру армейцев в атаке. Также он признался, что не испытывал давления, хотя ему пришлось заменить Владимира Габулова в перерыве.

- Тяжело ли было выходить в такой игре?

- Психологически выходить было не так трудно, потому что мы уже проигрывали 0:2. Я понимал, что если пропущу, то это не сильно повлияет на исход матча. Я вообще психологически легко отношусь к таким ситуациям, когда выхожу на поле. Всегда там чувствую себя комфортно.

- Но вы вышли в матче против ЦСКА – одного из лидеров чемпионата.

- Не могу сказать, что мы провалили эту игру, просто под такой навал и атакующий футбол в исполнении соперника мы еще не попадали в этом сезоне. Были матчи с лидерами, но нас так не поджимали. У "Арсенала" практически ничего не получалось впереди. Был один момент, когда один раз головой попали по воротам, но больше у Акинфеева работы не было. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Трансляция матча ЦСКА - "Арсенал"