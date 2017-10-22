Миха Мевля: "В России против "Зенита" закрываются. В Европе попроще"

Защитник "Зенита" Миха Мевля после гостевого матча 14-го тура премьер-лиги с ЦСКА (0:0) подчеркнул, что это ничья – плохой результат, сине-бело-голубые ехали в Москву за победой, передает корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ.

– Напряженный матч, – сказал Мевля. – Примерно такого и ожидали. В первом тайме начали не очень, но потом переломили ситуацию. Что касается потасовок, то никакой драки не было. Так, потолкались.

С кем из двух вратарей комфортнее? Не хотел бы об этом говорить, оба профессионалы.

Ничья для "Зенита" – плохой результат, мы ехали сюда за победой. Опять не выиграли в чемпионате. Дело в том, что в матчах премьер-лиги против нас закрываются, действуют очень плотно. В Европе попроще. Что ж, значит, нужно больше работать!

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