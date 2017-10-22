19:15 | Футбол — РФПЛ

ЦСКА – "Зенит": главные бои матча

Сегодня. Москва. ЦСКА - "Зенит" - 0:0. Бибрас НАТХО против Леандро ПАРЕДЕСА и Далера КУЗЯЕВА. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
Сегодня. Москва. ЦСКА - "Зенит" - 0:0. Бибрас НАТХО против Леандро ПАРЕДЕСА и Далера КУЗЯЕВА. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
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Голов в центральном матче 14-го тура премьер-лиги ЦСКА - "Зенит" (0:0) команды не забили, публике запомнятся драки и стычки. "СЭ" собрал главное видео по теме.

Драка вместо футбола. ЦСКА и "Зенит" сыграли вничью

МАРИУ ФЕРНАНДЕС VS Роберто МАНЧИНИ

Артем ДЗЮБА VS Понтус ВЕРНБЛУМ

Дмитрий ПОЛОЗ VS РЕКЛАМНЫЙ ЩИТ ЦСКА

Бибрас НАТХО, Александр ГОЛОВИН И Константин КУЧАЕВ VS Леандро ПАРЕДЕС

ЦСКА - Зенит

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 14-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (2)
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SergeyKa

"#Вилков снова сходит с ума, точнее бомбит у #ЦСКА. Марио Фернандес vs. #Манчини#ЦСКАЗенит #Зенит #РФПЛ" © ============================================================================================================= Вилкову нужно было красную давать бешенному (в кои-то веки) Фернандесу. Последний, похоже, озверина переел перед матчем. "Началось все с грубого фола Мариу Фернандеса, который дважды прямой ногой угодил в ногу Кришито" 

20:14

Пиндосовский прихвостень

"восхищаюсь 19-летним Кучаевым, который тоже полез на Паредеса". Блестяще, журналист!!! Прям как будто на амбразуру голой грудью полез. Иногда как напишут - хоть стой, хоть падай. Всё равно как орава шпаны бьют одного и подбегает самый мелкий, чтобы тоже пнуть. Ну а чё? Так то не страшно. Примерно и здесь так. Может ему лучше на бабу лезть, да с мячом на ворота, а не на Паредеса???

20:07