ЦСКА – "Зенит": главные бои матча

Голов в центральном матче 14-го тура премьер-лиги ЦСКА - "Зенит" (0:0) команды не забили, публике запомнятся драки и стычки. "СЭ" собрал главное видео по теме.
Драка вместо футбола. ЦСКА и "Зенит" сыграли вничью
МАРИУ ФЕРНАНДЕС VS Роберто МАНЧИНИ
#Вилков снова сходит с ума, точнее бомбит у #ЦСКА. Марио Фернандес vs. #Манчини#ЦСКАЗенит #Зенит #РФПЛ pic.twitter.com/d4qICtFSlx– Igor Novikov (@_novikov_igor) 22 октября 2017 г.
Артем ДЗЮБА VS Понтус ВЕРНБЛУМ
Самое крутое и брутальное в матче #ЦСКАЗенит. #Дзюба бортонул Вернблума, пока все сконцентрировались на Паредесе pic.twitter.com/nHG5j3OFlA– Igor Novikov (@_novikov_igor) 22 октября 2017 г.
Дмитрий ПОЛОЗ VS РЕКЛАМНЫЙ ЩИТ ЦСКА
😈 Полоз страшен в гневе. Бедный рекламный щит. pic.twitter.com/UV5uH3LSMB– Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 22 октября 2017 г.
Бибрас НАТХО, Александр ГОЛОВИН И Константин КУЧАЕВ VS Леандро ПАРЕДЕС
🔥🔥🔥 Мощно.– Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 22 октября 2017 г.
Восхищаюсь 19-летним Кучаевым, который тоже полез на Паредеса. pic.twitter.com/gneFy9iSoE
SergeyKa
"#Вилков снова сходит с ума, точнее бомбит у #ЦСКА. Марио Фернандес vs. #Манчини#ЦСКАЗенит #Зенит #РФПЛ" © ============================================================================================================= Вилкову нужно было красную давать бешенному (в кои-то веки) Фернандесу. Последний, похоже, озверина переел перед матчем. "Началось все с грубого фола Мариу Фернандеса, который дважды прямой ногой угодил в ногу Кришито"
20:14
Пиндосовский прихвостень
"восхищаюсь 19-летним Кучаевым, который тоже полез на Паредеса". Блестяще, журналист!!! Прям как будто на амбразуру голой грудью полез. Иногда как напишут - хоть стой, хоть падай. Всё равно как орава шпаны бьют одного и подбегает самый мелкий, чтобы тоже пнуть. Ну а чё? Так то не страшно. Примерно и здесь так. Может ему лучше на бабу лезть, да с мячом на ворота, а не на Паредеса???
20:07