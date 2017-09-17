Массимо Каррера: "Не можем победить на выезде, потому что пропускаем в концовках"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после матча 10-го тура чемпионата России против "Тосно" (2:2) сказал, что решил заменить защитника Сердара Таски на нападающего Квинси Промеса из тактических соображений и лимита на легионеров. По его мнению, в серии из восьми выездных матчей без побед каждая игра является особенной.

-Почему вы заменили Таски?

- Потому что соперник оказался в меньшинстве. Не было смысла действовать в три центральных защитника. Надо было убрать одного иностранца, чтобы выпустить Промеса. Это был тактический выбор.

- "Спартак" уже 8 матчей не может победить на выезде. С чем это связано?

- Это связано с тем, что нам забивают на последних минутах. Каждый матч - особенный. Но это происходило и с "Динамо" и с ЦСКА. Большая часть поражений - общий вопрос, потому что мы пропускаем в концовках. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

Трансляция матча "Тосно" - "Спартак"

"Тосно" вдесятером вырвал ничью в мачте со "Спаратком"