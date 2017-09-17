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14:49 | Футбол — РФПЛ

"Тосно" вдесятером вырвал ничью в матче со "Спартаком"

Сегодня. Санкт-Петербург. "Тосно" - "Спартак" - 2:2. Илья КУТЕПОВ против Антона ЗАБОЛОТНОГО. Фото Официальный сайт ФК "Спартак" Главный тренер "Спартака" Массимо КАРРЕРА. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
Сегодня. Санкт-Петербург. "Тосно" - "Спартак" - 2:2. Илья КУТЕПОВ против Антона ЗАБОЛОТНОГО. Фото Официальный сайт ФК "Спартак"
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"Спартак" сыграл вничью с "Тосно" в матче 10-го тура чемпионата России – 2:2. Голами в составе команды Массимо Карреры отметились Георгий Джикия и Марио Пашалич. "Тосно" ответил точными выстрелами Евгения Маркова и Антона Заболотного в концовке встречи в течение четырех минут.

Стоит отметить, что тосненцы играли вдесятером с 29-й минуты, когда за фол последней надежды был удален Виталий Шахов

"Спартак" набрал 13 очков и остался на восьмом месте в турнирной таблице премьер-лиги. "Тосно" набрал 9 баллов и вышел на 13-е место. 

В следующем туре "Спартак" примет "Анжи", а "Тосно" встретится с "Уралом" на выезде.

Чемпионат России

Премьер-дига

10-й тур

"Тосно" (Ленинградская область) – "Спартак" (Москва) – 2:2 (0:1)

Голы: Джикия, 35 (0:1). Пашалич, 63 (0:2). Марков, 86 (1:2). Заболотный, 90 (2:2).

"Тосно": Юрченко, Дудиев, Шахов, Чернов, Дугалич, Нуну Роша, Полетанович (Марков, 84), Казаев, Палиенко (Буйволов, 33), Мирзов (Труич, 61), Заболотный.

"Спартак": Ребров, Таски (Промес, 36), Кутепов, Джикия, Петкович, Фернанду, Пашалич, Тигиев (Комбаров, 58), Самедов, Луиз Адриану, Педро Роша (Попов, 76).

Предупреждения: Луиз Адриану, 18. Самедов, 67. Промес, 69. Петкович, 78.

Удаление: Шахов (Тосно), 29 (срыв атаки).

Судьи: СЕЛЬДЯКОВ (Балашиха). Суховерхов (Воронеж), Воронцов (Ярославль).

17 сентября. Санкт-Петербург. Стадион "Петровский".

Трансляция матча "Тосно" – "Спартак"

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (171)
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Бу-га-га!

Дык, юбилей Симоняна закончился - и усё.)))

15:28

Spartak-Online1

Бу-га-га! Как там нащет атца и сала, вертухайко?))))---------ватный, ни кто ни у кого, так так ничья на табло))

15:28

П_о_в_а_р

Гаттузо Крут!!!!!!#! Повар=лох.....в футбике! гыыыыыыыыыыыыыыыыыы ------------------- Обоснуй.

15:26

Malshion

вы действительно хотели выиграть на Петровском? дух Зенита не позволит! )))

15:26

Рога и копыта

Как сейчас нада говорить? Спартак изи, риал толк.

15:26

velikiy knyaz

Как сказал Канчельскис, это вам возмездие за майский матч с Арсеналом. Подзаработали - теперь жрите...

15:26

Нищ, дрищ, живу с мамкой

Spartak-Online1 Нищ, дрищ, живу с мамкой Гнать надо не Карреру, а Родионова в первую очередь.---------а причем тут Родионову,если Каррера все трансферные заботы взвалил на себя. Команду надо было к сезону готовить ,а не селекцией заниматься.В итоге провалил и подготовку и трансферы! За одного только Петковича надо выгонять!\\\\\\\\Он трансферные заботы на себя взвалил, когда уже поздно было. Да и я уверен, что заботы эти взвалили на него из-за проявленного недовольства. Недоволен мол тем как у других получается, на ка сам попробуй.

15:25

Инквизитор 2013-9

vincen 20 Не пойму - играл, вроде бы, Спартак, а всё вокруг завалено конскими лепёшками и помётом бакланов... /// Непонемальщик ты наш... Играл "Тосно"! А Срамтак делал вид.... А что будет В ЛЧ? Эх, надо было троих удалять.....)))

15:25

Evpatii Kolovrat

Ребята, это позор, мне стыдно за такой Спартак, безхребетная, безхарактерная командочка уровня ФНЛ, несколько слов хочется сказать и по Каррере, человек обсолютно не контролирует ситуацию в команде, игроки на поле играют спустя рукава, огрызаются тренеру после замены, Каррера поплыл вместе с командой, дальше будет только хуже, сегодняшний позорный матч уже не звоночек, а колокольный набат.Сегодня был позор, от которого Каррере будет уже не отмытся, тут уже дело не в Федуне, повторяю итальянец утратил нити контроля команды, которые сожалению нужно резать по живому, какие то нелепые замены, привёл нового тренера по физподготовке и половина команды сразу в лазарете,хочу поблагодарить Карреру, он сделал невозможное в прошлом сезоне, но команда должна идти дальше, нужна перезагрузка, в этом сезоне Спартак стремительно деградирует, зимой нужно отпустить Промеса, за него можно получить хорошие деньги и купить несколько хороших молодых футболистов, нужно избавляться от Фернандо, бразилец оказался футболистом одного сезона, сейчас он один из худших в команде.Повторяю, нужна зимой перезагрузка, скорее бы конец декабря.

15:24

Гаттузо Крут!!!!!!#!

Повар=лох.....в футбике! гыыыыыыыыыыыыыыыыыы

15:24

Vlafy

У спартака нет никакого спада! Это его обычный уровень. Прошлогоднее чемпионство было случайным всплеском на фоне спада у лидеров.

15:23

Гаттузо Крут!!!!!!#!

vincen 20 ////Свинсен пойми простую вещь для бакланов из дерева. Не Спам играл, а Тосно, да и не играет мясо без помощи койкого. Ферштейн?

15:23

Бу-га-га!

vincen 20___ Тосно играл. ))) А Спартак жёлуди кюшал.)))

15:22

ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ

ВОТ ЭТО -- супер хохма !!!! А то на соседних ветках --- сказки о болте и работниках ЕГО -- журно***** сказочниках, прилетевших в ""височную часть"" медведцевой--пылёвой...

15:22

Spartak-Online1

Нищ, дрищ, живу с мамкой Гнать надо не Карреру, а Родионова в первую очередь.---------а причем тут Родионову,если Каррера все трансферные заботы взвалил на себя. Команду надо было к сезону готовить ,а не селекцией заниматься.В итоге провалил и подготовку и трансферы! За одного только Петковича надо выгонять!

15:21

Инквизитор 2013-9

Помпей Пять минут,пять минут это много или мало,пять минут,пять минут из свиней готовим сало))))/// Зачётно!))) То-то хрюшки примолкли.)

15:21

ZL

Док_ ============== Ты в табличку-то, которую в августе вырезал, давно заглядывал? Она же у тебя дома на стенке висит, заплёванная слегка правда. Протри её хорошенько и изучи внимательно ещё раз - таковой и в мае будет.

15:21

Бу-га-га!

Не... Надоело над убогими глумится. Пойду, игру пересмотрю. С 84 минуты. Может,ставочку сделаю он-лайн. Спартак с форой -1,5.

15:21

вояка

Такой результат не от того, что спартаковцам мастерства не хватило против хозяев - это элементарная расхлябанность .... больше тут и говорить нечего.

15:20

Zenitfan

Сказочный матч. Но еще волшебнее комментарии фанатов СПАМа на ВВ. Просто музыка!

15:20

Dennis-Ber

Platinum1991 =========== когда люди пишут много текста, то часто прям сильно раздражает, что при этом у них вагон ошибок. У Вас, слава богу, их практически нет. Поэтому вставлю лишь копеечку, без иронии, для Вашей же пользы - пишется "меньшИнство".

15:19

Помпей

У сектантов скоро цирроз начнётся,столько то бухать с горя после каждого матча,а ведь впереди ещё самые сильные соперники,хотя для этих ска,динамо,тосно,марибор гранды всея всего))))

15:19

Гарик "внук Наташи" Попов

Много статей типа, Спартак вернулся,Кутепов вернулся...Куда,откуда? Не хочу позора в ЛЧ.

15:19

Инквизитор 2013-9

!

15:18

aech_63

Спартак почти накидал (или едва недодержал) и вот почему...

15:17

Инквизитор 2013-9

Что это было????? Подскажите!!!!

15:16

Buga

Осталось спартаку в среду вылететь в Кубке России от Кубани

15:16

Бу-га-га!

Как там нащет атца и сала, вертухайко?))))

15:16

Помпей

Пять минут,пять минут это много или мало,пять минут,пять минут из свиней готовим сало))))

15:16

dv2205

теперь чемп становится интересен -- до какого дна опустится спам

15:16