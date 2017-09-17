"Тосно" вдесятером вырвал ничью в матче со "Спартаком"

Сегодня. Санкт-Петербург. "Тосно" - "Спартак" - 2:2. Илья КУТЕПОВ против Антона ЗАБОЛОТНОГО. Фото Официальный сайт ФК "Спартак"

"Спартак" сыграл вничью с "Тосно" в матче 10-го тура чемпионата России – 2:2. Голами в составе команды Массимо Карреры отметились Георгий Джикия и Марио Пашалич. "Тосно" ответил точными выстрелами Евгения Маркова и Антона Заболотного в концовке встречи в течение четырех минут.

Стоит отметить, что тосненцы играли вдесятером с 29-й минуты, когда за фол последней надежды был удален Виталий Шахов.

"Спартак" набрал 13 очков и остался на восьмом месте в турнирной таблице премьер-лиги. "Тосно" набрал 9 баллов и вышел на 13-е место.

В следующем туре "Спартак" примет "Анжи", а "Тосно" встретится с "Уралом" на выезде.

Чемпионат России

Премьер-дига

10-й тур

"Тосно" (Ленинградская область) – "Спартак" (Москва) – 2:2 (0:1)

Голы: Джикия, 35 (0:1). Пашалич, 63 (0:2). Марков, 86 (1:2). Заболотный, 90 (2:2).

"Тосно": Юрченко, Дудиев, Шахов, Чернов, Дугалич, Нуну Роша, Полетанович (Марков, 84), Казаев, Палиенко (Буйволов, 33), Мирзов (Труич, 61), Заболотный.

"Спартак": Ребров, Таски (Промес, 36), Кутепов, Джикия, Петкович, Фернанду, Пашалич, Тигиев (Комбаров, 58), Самедов, Луиз Адриану, Педро Роша (Попов, 76).

Предупреждения: Луиз Адриану, 18. Самедов, 67. Промес, 69. Петкович, 78.

Удаление: Шахов (Тосно), 29 (срыв атаки).

Судьи: СЕЛЬДЯКОВ (Балашиха). Суховерхов (Воронеж), Воронцов (Ярославль).

17 сентября. Санкт-Петербург. Стадион "Петровский".

Трансляция матча "Тосно" – "Спартак"