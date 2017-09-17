"Тосно" вдесятером вырвал ничью в матче со "Спартаком"

"Спартак" сыграл вничью с "Тосно" в матче 10-го тура чемпионата России – 2:2. Голами в составе команды Массимо Карреры отметились Георгий Джикия и Марио Пашалич. "Тосно" ответил точными выстрелами Евгения Маркова и Антона Заболотного в концовке встречи в течение четырех минут.
Стоит отметить, что тосненцы играли вдесятером с 29-й минуты, когда за фол последней надежды был удален Виталий Шахов.
"Спартак" набрал 13 очков и остался на восьмом месте в турнирной таблице премьер-лиги. "Тосно" набрал 9 баллов и вышел на 13-е место.
В следующем туре "Спартак" примет "Анжи", а "Тосно" встретится с "Уралом" на выезде.
Чемпионат России
Премьер-дига
10-й тур
"Тосно" (Ленинградская область) – "Спартак" (Москва) – 2:2 (0:1)
Голы: Джикия, 35 (0:1). Пашалич, 63 (0:2). Марков, 86 (1:2). Заболотный, 90 (2:2).
"Тосно": Юрченко, Дудиев, Шахов, Чернов, Дугалич, Нуну Роша, Полетанович (Марков, 84), Казаев, Палиенко (Буйволов, 33), Мирзов (Труич, 61), Заболотный.
"Спартак": Ребров, Таски (Промес, 36), Кутепов, Джикия, Петкович, Фернанду, Пашалич, Тигиев (Комбаров, 58), Самедов, Луиз Адриану, Педро Роша (Попов, 76).
Предупреждения: Луиз Адриану, 18. Самедов, 67. Промес, 69. Петкович, 78.
Удаление: Шахов (Тосно), 29 (срыв атаки).
Судьи: СЕЛЬДЯКОВ (Балашиха). Суховерхов (Воронеж), Воронцов (Ярославль).
17 сентября. Санкт-Петербург. Стадион "Петровский".
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @fcsm_official#НашФутбол #РФПЛ. 10-й тур. #ТосноСпартак 0:1 35' Георгий Джикия pic.twitter.com/w8RRaMj4fG– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 17 сентября 2017 г.
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @fcsm_official#НашФутбол #РФПЛ. 10-й тур. #ТосноСпартак 0:2 63' Марио Пашалич pic.twitter.com/5OFfRuluoT– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 17 сентября 2017 г.
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @fctosno#НашФутбол #РФПЛ. 10-й тур. #ТосноСпартак 2:2 90' Антон Заболотный pic.twitter.com/S3Iauk93TU– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 17 сентября 2017 г.
Бу-га-га!
Дык, юбилей Симоняна закончился - и усё.)))
15:28
Spartak-Online1
Бу-га-га! Как там нащет атца и сала, вертухайко?))))---------ватный, ни кто ни у кого, так так ничья на табло))
15:28
П_о_в_а_р
Гаттузо Крут!!!!!!#! Повар=лох.....в футбике! гыыыыыыыыыыыыыыыыыы ------------------- Обоснуй.
15:26
Malshion
вы действительно хотели выиграть на Петровском? дух Зенита не позволит! )))
15:26
Рога и копыта
Как сейчас нада говорить? Спартак изи, риал толк.
15:26
velikiy knyaz
Как сказал Канчельскис, это вам возмездие за майский матч с Арсеналом. Подзаработали - теперь жрите...
15:26
Нищ, дрищ, живу с мамкой
Spartak-Online1 Нищ, дрищ, живу с мамкой Гнать надо не Карреру, а Родионова в первую очередь.---------а причем тут Родионову,если Каррера все трансферные заботы взвалил на себя. Команду надо было к сезону готовить ,а не селекцией заниматься.В итоге провалил и подготовку и трансферы! За одного только Петковича надо выгонять!\\\\\\\\Он трансферные заботы на себя взвалил, когда уже поздно было. Да и я уверен, что заботы эти взвалили на него из-за проявленного недовольства. Недоволен мол тем как у других получается, на ка сам попробуй.
15:25
Инквизитор 2013-9
vincen 20 Не пойму - играл, вроде бы, Спартак, а всё вокруг завалено конскими лепёшками и помётом бакланов... /// Непонемальщик ты наш... Играл "Тосно"! А Срамтак делал вид.... А что будет В ЛЧ? Эх, надо было троих удалять.....)))
15:25
Evpatii Kolovrat
Ребята, это позор, мне стыдно за такой Спартак, безхребетная, безхарактерная командочка уровня ФНЛ, несколько слов хочется сказать и по Каррере, человек обсолютно не контролирует ситуацию в команде, игроки на поле играют спустя рукава, огрызаются тренеру после замены, Каррера поплыл вместе с командой, дальше будет только хуже, сегодняшний позорный матч уже не звоночек, а колокольный набат.Сегодня был позор, от которого Каррере будет уже не отмытся, тут уже дело не в Федуне, повторяю итальянец утратил нити контроля команды, которые сожалению нужно резать по живому, какие то нелепые замены, привёл нового тренера по физподготовке и половина команды сразу в лазарете,хочу поблагодарить Карреру, он сделал невозможное в прошлом сезоне, но команда должна идти дальше, нужна перезагрузка, в этом сезоне Спартак стремительно деградирует, зимой нужно отпустить Промеса, за него можно получить хорошие деньги и купить несколько хороших молодых футболистов, нужно избавляться от Фернандо, бразилец оказался футболистом одного сезона, сейчас он один из худших в команде.Повторяю, нужна зимой перезагрузка, скорее бы конец декабря.
15:24
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Повар=лох.....в футбике! гыыыыыыыыыыыыыыыыыы
15:24
Vlafy
У спартака нет никакого спада! Это его обычный уровень. Прошлогоднее чемпионство было случайным всплеском на фоне спада у лидеров.
15:23
Гаттузо Крут!!!!!!#!
vincen 20 ////Свинсен пойми простую вещь для бакланов из дерева. Не Спам играл, а Тосно, да и не играет мясо без помощи койкого. Ферштейн?
15:23
Бу-га-га!
vincen 20___ Тосно играл. ))) А Спартак жёлуди кюшал.)))
15:22
ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ
ВОТ ЭТО -- супер хохма !!!! А то на соседних ветках --- сказки о болте и работниках ЕГО -- журно***** сказочниках, прилетевших в ""височную часть"" медведцевой--пылёвой...
15:22
Spartak-Online1
Нищ, дрищ, живу с мамкой Гнать надо не Карреру, а Родионова в первую очередь.---------а причем тут Родионову,если Каррера все трансферные заботы взвалил на себя. Команду надо было к сезону готовить ,а не селекцией заниматься.В итоге провалил и подготовку и трансферы! За одного только Петковича надо выгонять!
15:21
Инквизитор 2013-9
Помпей Пять минут,пять минут это много или мало,пять минут,пять минут из свиней готовим сало))))/// Зачётно!))) То-то хрюшки примолкли.)
15:21
ZL
Док_ ============== Ты в табличку-то, которую в августе вырезал, давно заглядывал? Она же у тебя дома на стенке висит, заплёванная слегка правда. Протри её хорошенько и изучи внимательно ещё раз - таковой и в мае будет.
15:21
Бу-га-га!
Не... Надоело над убогими глумится. Пойду, игру пересмотрю. С 84 минуты. Может,ставочку сделаю он-лайн. Спартак с форой -1,5.
15:21
вояка
Такой результат не от того, что спартаковцам мастерства не хватило против хозяев - это элементарная расхлябанность .... больше тут и говорить нечего.
15:20
Zenitfan
Сказочный матч. Но еще волшебнее комментарии фанатов СПАМа на ВВ. Просто музыка!
15:20
Dennis-Ber
Platinum1991 =========== когда люди пишут много текста, то часто прям сильно раздражает, что при этом у них вагон ошибок. У Вас, слава богу, их практически нет. Поэтому вставлю лишь копеечку, без иронии, для Вашей же пользы - пишется "меньшИнство".
15:19
Помпей
У сектантов скоро цирроз начнётся,столько то бухать с горя после каждого матча,а ведь впереди ещё самые сильные соперники,хотя для этих ска,динамо,тосно,марибор гранды всея всего))))
15:19
Гарик "внук Наташи" Попов
Много статей типа, Спартак вернулся,Кутепов вернулся...Куда,откуда? Не хочу позора в ЛЧ.
15:19
Инквизитор 2013-9
!
15:18
aech_63
Спартак почти накидал (или едва недодержал) и вот почему...
15:17
Инквизитор 2013-9
Что это было????? Подскажите!!!!
15:16
Buga
Осталось спартаку в среду вылететь в Кубке России от Кубани
15:16
Бу-га-га!
Как там нащет атца и сала, вертухайко?))))
15:16
Помпей
Пять минут,пять минут это много или мало,пять минут,пять минут из свиней готовим сало))))
15:16
dv2205
теперь чемп становится интересен -- до какого дна опустится спам
15:16