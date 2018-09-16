Массимо Каррера: "Меня волнует место "Спартака", а не новый контракт"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после поражения в домашнем матче 7-го тура чемпионата России от "Ахмата" (1:2) ответил на вопрос о своем контракте, который заканчивается после этого сезона.

– Вас не беспокоит ситуация с контрактом?

– У меня есть контракт, почему я должен нервничать? Я же не на испытательном сроке в "Спартаке". Я выполняю свой долг до конца.

Проблем нет, меня не волнует новый контракт. Моя главная цель – поднять "Спартак" как можно выше, а не подписать новый контракт. (Александр Рогулев)​

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