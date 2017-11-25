Массимо Каррера: "Меня устроит победа над "Зенитом" с одним голом на 93-й минуте"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера не думает о том, чтобы в матче 18-го тура чемпионата России взять реванш у "Зенита" за поражение в первом круге. Специалист подчеркнул, что его устроит победа с минимальным счетом.

Напомним, что во встрече 4-го тура российской премьер-лиги сине-бело-голубые на своем поле обыграли спартаковцев (5:1).

– В первом круге "Спартак" проиграл крупно. Вы ставите цель отомстить тем же? – вопрос Каррере.

– Нет никакого реванша. "Зенит" забил нам тогда много, но меня устроит победа 1:0 с голом на 93-й минуте. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Матч "Спартак" – "Зенит" состоится 27 ноября, начало игры – в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.