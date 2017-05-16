Массимо Каррера: "Какое вино предпочитаю? Красно-белое!"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера побывал в гостях у "СЭ". Итальянский специалист в числе прочего рассказал о своих алкогольных предпочтениях.

– Глушаков в день чемпионства приехал к стадиону с банкой чудо-напитка. Готовы попробовать его, если Денис привезет еще раз?

– Разве что символически пригубить! Не очень люблю крепкие напитки, предпочитаю пиво или вино.

– Красное, белое или красно-белое?

– Красно-белое! Я ведь играл в Бари, а там очень популярны эти цвета. А я еще я черно-белый в душе. Но прямо сейчас мой фаворит – красно-белый.

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