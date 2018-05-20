17:35 | Футбол — РФПЛ

Мануэл Фернандеш выбрал игроками года братьев Миранчуков и Игнатьева


"СЭ" продолжает подводить итоги традиционного голосования игроков на звание лучшего футболиста чемпионата-2017/18. Лидер чемпиона России "Локомотива"  Мануэл Фернандеш игроками года назвал своих одноклубников - Алексея Миранчука, Владислава Игнатьева и Антона Миранчука.

В опросе принимали участие по 11 футболистов от каждого клуба РФПЛ. Каждый из футболистов называл свою тройку лучших. Система подсчета очков: за первое место – 3 балла, за второе – 2 балла, за третье – 1 балл.

Как голосовали игроки "Локомотива"

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. Итоги сезона
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!