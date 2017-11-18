Луиз Адриану открыл счет в матче с "Краснодаром"

Нападающий "Спартака" Луиз Адриану открыл счет в матче 17-го тура чемпионата России против "Краснодара". На 8-й минуте вратарь "быков" Андрей Синицын отбил удар Лоренсо Мельгарехо. После этого Дмитрий Комбаров подхватил мяч слева у лицевой линии и по дуге навесил на дальнюю штангу. Адриану забежал в штрафную и отправил мяч в ворота.

Трансляция матча "Краснодар" – "Спартак"