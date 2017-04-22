"Локомотив" упустил победу над "Амкаром"

"Локомотив" на своем поле сыграл вничью с "Амкаром" в матче 24-го тура чемпионата России – 3:3. Команда Юрия Семина сначала проигрывала по ходу игра со счетом 0:1, однако провела блестящее начало второго тайма и смогла забить три гола кряду. Однако пермская команда смогла спастись в самой концовке поединка.
Чемпионат России
Премьер-лига
24-й тур
"Локомотив" (Москва) – "Амкар" (Пермь) – 3:3 (1:1)
Голы: Бодул, 22 (0:1). Ал.Миранчук, 42 (1:1). Тарасов, 54 (2:1). Фернандеш, 56 - с пенальти (3:1). Бодул, 61 - с пенальти (3:2). Прокофьев, 88 (3:3).
"Локомотив": Гильерме, Янбаев, Кверквелия, Чорлука (Михалик, 80), Денисов, Майкон (Пейчинович, 81), Тарасов, Баринов, Ал.Миранчук, Фернандеш, Ари.
"Амкар": Хомич, Идову, Конде, Занев, Зайцев, Гиголаев, Баланович (Прокофьев, 63), Гол, Костюков (Гасилин, 71), Комолов (Йовичич, 46), Бодул.
Предупреждения: Идову, 20. Хомич, 56. Тарасов, 71.
Судьи: ИВАНОВ (Ростов-на-Дону). Демешко (Химки), Глот (Ярославль).
22 апреля. Москва. Стадион "Локомотив".
Korvin
s.petr, я тебя разочарую, но в 2007 Сёмина в Локо не было...
19:02
s.petr
Надо было добивать ,не хитрожопить по Сёмински ,вот и получили . Ари вон тоже мяч упустил и рухнул -тут пенальти есть ,а Гиголаев хоть чуть -чуть да зацепился ,так что тут ничья . И кто бы уже жаловался на судей ,только не Сёмин , ему бы лучше вспомнить Пермь 2007 год ,что тогда судья вытворял с Амкаром .
18:55
Sher-Khan
Весёленький тур у нас получается, что ни матч то главные действующие лица судьи
18:51
Korvin
Теперь понятно почему судьям разрешили больше 2 получать... После этого тура их бы вообще не осталось...
18:42
shpasic
Амкар отомстил Сухине за 3:4 в своё время.
18:41
Dymanomashina
Не Локомотив упустил, а судья ПРИДУМАЛ ничью для Амкара.
18:38
tigana.1982
Надоело уже как деревянные футболишки и бездарные тренеры свою беспомощность на судей сваливают...
18:37
DENsid
Ну и в каком матче главный судейский скандал тура ?!?! Ах да, это же не матч Зенита, и даже не Спартака или ЦСКА.
18:37
polukrovka
Исправьте заголовок!!! Должно быть название "судьи украли чистую победу у Локо"
18:34
s_medik
Договорные матчи? Не, не слышали...
18:33
Mark Krass
отличненько))
18:30
vavl
Судья красавчик, придумал 2 гола. Амкар на Спартак, судей на зарплате не держит, значит, судья сам по себе дебил.
18:30
Korvin
А судья молодец!) Знатный подарок к дню рожденья президента Амкара...
18:29