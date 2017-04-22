"Локомотив" упустил победу над "Амкаром"

"Локомотив" на своем поле сыграл вничью с "Амкаром" в матче 24-го тура чемпионата России – 3:3. Команда Юрия Семина сначала проигрывала по ходу игра со счетом 0:1, однако провела блестящее начало второго тайма и смогла забить три гола кряду. Однако пермская команда смогла спастись в самой концовке поединка.

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24-й тур

"Локомотив" (Москва) – "Амкар" (Пермь) – 3:3 (1:1)

Голы: Бодул, 22 (0:1). Ал.Миранчук, 42 (1:1). Тарасов, 54 (2:1). Фернандеш, 56 - с пенальти (3:1). Бодул, 61 - с пенальти (3:2). Прокофьев, 88 (3:3).

"Локомотив": Гильерме, Янбаев, Кверквелия, Чорлука (Михалик, 80), Денисов, Майкон (Пейчинович, 81), Тарасов, Баринов, Ал.Миранчук, Фернандеш, Ари.

"Амкар": Хомич, Идову, Конде, Занев, Зайцев, Гиголаев, Баланович (Прокофьев, 63), Гол, Костюков (Гасилин, 71), Комолов (Йовичич, 46), Бодул.

Предупреждения: Идову, 20. Хомич, 56. Тарасов, 71.

Судьи: ИВАНОВ (Ростов-на-Дону). Демешко (Химки), Глот (Ярославль).

22 апреля. Москва. Стадион "Локомотив".

"СЭ" вел текстовую трансляцию матча "Локомотив" – "Амкар"