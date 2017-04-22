18:24 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Локомотив" упустил победу над "Амкаром"

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"Локомотив" на своем поле сыграл вничью с "Амкаром" в матче 24-го тура чемпионата России – 3:3. Команда Юрия Семина сначала проигрывала по ходу игра со счетом 0:1, однако провела блестящее начало второго тайма и смогла забить три гола кряду. Однако пермская команда смогла спастись в самой концовке поединка.

Чемпионат России

Премьер-лига

24-й тур

"Локомотив" (Москва) – "Амкар" (Пермь) – 3:3 (1:1)

Голы: Бодул, 22 (0:1). Ал.Миранчук, 42 (1:1). Тарасов, 54 (2:1). Фернандеш, 56 - с пенальти (3:1). Бодул, 61 - с пенальти (3:2). Прокофьев, 88 (3:3).

"Локомотив": Гильерме, Янбаев, Кверквелия, Чорлука (Михалик, 80), Денисов, Майкон (Пейчинович, 81), Тарасов, Баринов, Ал.Миранчук, Фернандеш, Ари.

"Амкар": Хомич, Идову, Конде, Занев, Зайцев, Гиголаев, Баланович (Прокофьев, 63), Гол, Костюков (Гасилин, 71), Комолов (Йовичич, 46), Бодул.

Предупреждения: Идову, 20. Хомич, 56. Тарасов, 71.

Судьи: ИВАНОВ (Ростов-на-Дону). Демешко (Химки), Глот (Ярославль).

22 апреля. Москва. Стадион "Локомотив".

"СЭ" вел текстовую трансляцию матча "Локомотив" – "Амкар"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 24-й тур
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КОММЕНТАРИИ (13)
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Korvin

s.petr, я тебя разочарую, но в 2007 Сёмина в Локо не было...

19:02

s.petr

Надо было добивать ,не хитрожопить по Сёмински ,вот и получили . Ари вон тоже мяч упустил и рухнул -тут пенальти есть ,а Гиголаев хоть чуть -чуть да зацепился ,так что тут ничья . И кто бы уже жаловался на судей ,только не Сёмин , ему бы лучше вспомнить Пермь 2007 год ,что тогда судья вытворял с Амкаром .

18:55

Sher-Khan

Весёленький тур у нас получается, что ни матч то главные действующие лица судьи

18:51

Korvin

Теперь понятно почему судьям разрешили больше 2 получать... После этого тура их бы вообще не осталось...

18:42

shpasic

Амкар отомстил Сухине за 3:4 в своё время.

18:41

Dymanomashina

Не Локомотив упустил, а судья ПРИДУМАЛ ничью для Амкара.

18:38

tigana.1982

Надоело уже как деревянные футболишки и бездарные тренеры свою беспомощность на судей сваливают...

18:37

DENsid

Ну и в каком матче главный судейский скандал тура ?!?! Ах да, это же не матч Зенита, и даже не Спартака или ЦСКА.

18:37

polukrovka

Исправьте заголовок!!! Должно быть название "судьи украли чистую победу у Локо"

18:34

s_medik

Договорные матчи? Не, не слышали...

18:33

Mark Krass

отличненько))

18:30

vavl

Судья красавчик, придумал 2 гола. Амкар на Спартак, судей на зарплате не держит, значит, судья сам по себе дебил.

18:30

Korvin

А судья молодец!) Знатный подарок к дню рожденья президента Амкара...

18:29