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Леонид Слуцкий: "Я давно понял, что Головин готов для основного состава ЦСКА"

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Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий отметил, что полузащитник армейцев Александр Головин достаточно быстро сумел адаптироваться в основной команде. По словам специалиста, тренерский штаб пытался дать возможность закрепиться в стартовом составе многим молодым игрокам, но реально воспользоваться этим шансом довольно сложно.

 - Я достаточно давно понял, что Головин готов для основного состава, - приводит "Р-Спорт" слова Слуцкого. - Мы пытались многим молодым игрокам дать возможность закрепиться в старте, но реально воспользоваться этим шансом сложно, потому что команда претендует всегда на самые высокие места. Всегда любая ошибка просто фатальна, и сложно выдержать этот уровень давления и со стороны средств массовой информации, и болельщиков, и внутри коллектива. Есть игроки основы, которые не посмотрят на возраст игрока, если вдруг он допустит ошибку. Головин смог все это с честью выдержать.

Еще в сезоне 2015 года он выходил на замену и играл достаточно много. На сборах перед возобновлением чемпионата России прошлого сезона мы четко поставили задачу очень плавного ввода в основной состав. Александр провел всю предсезонку, все матчи на сборах в основе, мы его попробовали на разных позициях и стало понятно, что он может уже не только выходить на замену, но и быть полноценным игроком старта, что, собственно говоря, и произошло.

Это красивая история про Головина и Никиту Чернова, которые попали в сборную, не играя в основе. Я не буду ее развенчивать, это было с участием тренерского штаба сборной и ЦСКА. Я благодарен Фабио Капелло, что он обратил внимание и доверился мнению тренерского штаба.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20161204/1113214970.html

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