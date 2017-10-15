Леонид Кучук: "Желаю Юсупову скорейшего выздоровления"

Главный тренер "Ростова" Леонид Кучук перед матчем 13-го тура чемпионата России против "Рубина" рассказал о состоянии полузащитника Артура Юсупова, который получил травму крестообразных связок на одной из тренировок. Специалист отметил, что характер повреждения игрока мог быть более серьезным.

- Мы с ним на постоянном контакте, - сказал Кучук во флеш-интервью. - Травма нелепая, на ровном месте. Человек просто неудачно развернулся и споткнулся.

Хорошо, что повреждена только крестообразная связка, а не мениск. Это очень хорошо. Я обрадовался, когда узнал, что у него травма крестообразной связки. Когда поврежден мениск, это более серьезная травма. Я буду желать Артуру выздоровления и скорейшего возвращения к нам. Травма такого футболиста, чего скрывать, для нас большая потеря.

Трансляция матча "Ростов" - "Рубин"