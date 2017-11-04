Леонид Кучук: "Ростов" готовился к "Ахмату" вне зависимости от перемен в этой команде"

Главный тренер "Ростова" Леонид Кучук в преддверии матча 16-го тура чемпионата России против "Ахмата" отметил, что он не обращал внимание на тренерские перестановки в грозненской команде. После прошлого тура главный тренер "Ахмата" Олег Кононов подал в оставку, исполняющим обязанности был назначен Михаил Галактионов.

- Никаких особенностей во время подготовки к матчу у "Ростова" не было, - сказал Кучук во флеш-интервью. - Как было запланировано - так все и прошло. Мы готовились к "Ахмату" вне зависимости от перемен в этой команде. За такой промежуток времени тяжело что-то изменить. Можно, но сложно.

Трансляция матча "Ахмат" - "Ростов"