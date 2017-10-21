Леонид Кучук: "Это я сказал Ингасону бить пенальти"

Главный тренер "Ростова" Леонид Кучук после матча 14-го тура чемпионата России против "Тосно" (1:1) отметил, что команда выполнила свою задачу на игру. Специалист подчеркнул, что считает итоговый результат встречи положительным.

– Несмотря на имеющиеся у нас проблемы, мы ехали сюда набирать очки, – сказал Кучук. – Задачу выполнили, сыграли вничью, так что положительным результатом я доволен.

– Необычно, что пенальти бил Ингасон. Он сам принял это решение, или вы назначили его выполнить удар?

– Это было мое решение. (Егор БЫЧКОВ)

Трансляция матча "Тосно" – "Ростов"