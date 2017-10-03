Лапочкин – о пенальти в ворота "Уфы": "Для футбола лучше, когда такие моменты не перебиваются"

Главный арбитр матча 12-го тура чемпионата России между ЦСКА и "Уфой" (0:0) Сергей Лапочкин признал, что ошибочно не показал желтую карточку защитнику команды из Башкирии Джемалу Табидзе в моменте с фолом на нападающем армейцев Федоре Чалове в концовке встречи. Вместе с тем, судья отметил, что назначение пенальти в ворота уфимцев не вызывает у него сомнений.

– Мы всегда готовы к негативной реакции на нашу работу. Моменты бывают разные, но после этой игры я не ожидал такого, – сказал Лапочкин в эфире программы "Свисток". – Пенальти в ворота "Уфы"? Мне кажется, что одиннадцатиметровый был. У меня была хорошая позиция, и я отчетливо видел подножку игрока "Уфы" нападающему ЦСКА.

– Не стоило ли показать сфолившему желтую карточку?

– Безусловно, стоило. Год-полтора назад это был фол последней надежды и мы были бы должны удалить игрока. Сейчас, когда фол в ногах, я должен был показать желтую карточку. К сожалению, когда я назначил одиннадцатиметровый удар, меня окружили игроки "Уфы" и я просто "потерял" игрока. А когда "потерял", лучше не показывать никому, чтобы случайно не дать ее не тому футболисту. Поэтому я принял такое решение.

– Момент с пробитием пенальти. Беленов выходит из ворот до удара, игроки "Уфы" вбегают в штрафную. Не стоило ли перебить этот удар?

– Эти мелкие недочеты, в пределах допустимого. Мне кажется, для футбола лучше, когда такие моменты не перебиваются. Думаю, в данной ситуации мы поступили совершенно правильно, согласно духу футбола.

Если бы заставил Натхо перебивать, реакция была бы очень бурной. Играть оставалось пять минут. Довести игру до логического завершения было бы очень тяжело. А так, по крайней мере на поле ни у кого не возникло вопросов по поводу процедуры пробития пенальти футболистам было понятно – пенальти назначен, пробит и не забит. Доигрываем матч.

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