Квинси Промес: "Такого, как в Ливерпуле, со мной больше не будет"

Нападающий "Спартака" Квинси Промес в интервью "СЭ" признался, что ему стыдно за разгромное поражение от "Ливерпуля"​ в Лиге чемпионов (0:7). Тем не менее, он уверен, что такого с ним больше не случится.

- Знаете, что значит "позорище"?

– Нет.

– Именно так многие назвали поражение "Спартака" на "Энфилде". Справедливо?

– Никто не хочет получить 0:7. Конечно, мне за это стыдно. Я рыдал прямо на поле. Жутко это вспоминать.

– Как вы ожили после такого и разгромили ЦСКА со счетом 3:0?

– Понадобилось два дня, чтобы отвлечься и переключиться. Поговорил с женой, с семьей. Они меня поддержали. Сказали: "Не переживай. Ничего с этим поделаешь. Теперь просто иди дальше.

Я пообещал себе: "Такого больше не произойдет". И вы видели, что с сделал в дерби? И как вам? Окей. (Александр МУЙЖНЕК)

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