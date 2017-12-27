Квинси Промес: "Мой топ-3 РФПЛ: Алексей Миранчук, Смолов и Витинью"

Нападающий "Спартака" Квинси Промес отметил, что он усердно работал каждый год, чтобы достичь высокого уровня. Форвард также добавил, что ему нравится игра Алексей Миранчука, Федора Смолова и Витинью.

– Лучший игрок РФПЛ? Это реально очень особенный приз, – цитирует "Футбол" Промеса. – Потому что я очень усердно работал каждый год, чтобы достичь этого уровня. Я в команде уже четвертый год, и меня признают лучшим игроком года – фантастическое чувство!

– Вы первый игрок "Спартака" с 2000 года, который выиграл в голосовании. Тогда победил Егор Титов. Какие впечатления у вас остались от совместной работы с ним?

– Когда футболист уровня Титова становится тренером, ты всегда слушаешь его, потому что он может многому научить тебя и многое рассказать. Он один из лучших игроков "Спартака", я это знаю, и совместная работа с ним была отличным опытом для меня.

– А какую тройку лучших игроков, исключая своих друзей спартаковцев, назвали бы вы?

– Мне нравится Алексей Миранчук, у него классная левая нога. Также мне нравится Смолов. Третьим игроком я назову Витиньо из ЦСКА. Это мой топ-3 чемпионата России. Но Миранчук на первом месте!

Напомним, что "Футбол" признал Промеса лучшим футболистом 2017 года. В сезоне-2016/17 голландец провел 26 матчей в премьер-лиге, забил 12 голов и отдал 11 передач, а также стал чемпионом России в составе красно-белых. В текущем сезоне на его счету десять голов и восемь передач в 17 играх.

Уверен, что знаешь будущего чемпиона? Коэффициенты Winline - здесь