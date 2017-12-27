Квинси Промес: "Мой топ-3 РФПЛ: Алексей Миранчук, Смолов и Витинью"

Нападающий "Спартака" Квинси Промес отметил, что он усердно работал каждый год, чтобы достичь высокого уровня. Форвард также добавил, что ему нравится игра Алексей Миранчука, Федора Смолова и Витинью.
– Лучший игрок РФПЛ? Это реально очень особенный приз, – цитирует "Футбол" Промеса. – Потому что я очень усердно работал каждый год, чтобы достичь этого уровня. Я в команде уже четвертый год, и меня признают лучшим игроком года – фантастическое чувство!
– Вы первый игрок "Спартака" с 2000 года, который выиграл в голосовании. Тогда победил Егор Титов. Какие впечатления у вас остались от совместной работы с ним?
– Когда футболист уровня Титова становится тренером, ты всегда слушаешь его, потому что он может многому научить тебя и многое рассказать. Он один из лучших игроков "Спартака", я это знаю, и совместная работа с ним была отличным опытом для меня.
– А какую тройку лучших игроков, исключая своих друзей спартаковцев, назвали бы вы?
– Мне нравится Алексей Миранчук, у него классная левая нога. Также мне нравится Смолов. Третьим игроком я назову Витиньо из ЦСКА. Это мой топ-3 чемпионата России. Но Миранчук на первом месте!
Напомним, что "Футбол" признал Промеса лучшим футболистом 2017 года. В сезоне-2016/17 голландец провел 26 матчей в премьер-лиге, забил 12 голов и отдал 11 передач, а также стал чемпионом России в составе красно-белых. В текущем сезоне на его счету десять голов и восемь передач в 17 играх.
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Дополнительная информация
https://www.ftbl.ru/in-focus/kvinsi-promes-luchshij-futbolist-2017-goda-po-versii-ezhenedelnika-futbol/#ixzz52MWtypQx
ЗЮК~
Tribunal Z,там член партии заждался твоего рта.
16:33
shpasic
а мой топ-3 - это Погребняк, Педро Роша и Димидко!
15:58
Jean4
А ведь могли его у Палыча перехватить, но не получилось. =)
15:47
Tribunal Z
Сразу видно что приматы не разбираются в футболе. 5 лучших - Лучший Кузяев, Миранчук, Паредес, Квирквелия, Зобнин. Никакие Смоловы, Промесы и Витьки дурачки и близко к лучшим не стоят
15:46
Panuchi
единственный кто нормально и по делу ответил
15:04
Komba
Антоха, твой топ -3 это Федун, Каррера и Глушаков. )))
15:02