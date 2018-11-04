Кутепов - о ситуации вокруг клуба: "Спартак" – большой клуб, вокруг него всегда есть какие-то движения"

Защитник "Спартака" Илья Кутепов в интервью пресс-службе клуба высказался о ситуации вокруг команды. Он отметил, что везде есть те, кто болеет за красно-белых.
– В последнее время вокруг "Спартака" не прекращается шум по самым разным поводам. В этом плане красно-белый клуб уникален?
– Шум был и будет всегда, потому что "Спартак" – большой клуб, вокруг него всегда есть какие-то движения. Речь не только про сплетни или негатив. Это просто жизнь, и ничего удивительного в этом нет.
– Но ни за одним другим клубом в России так пристально не следят, согласны?
– А потому что везде есть те, кто болеет за "Спартак". Куда ни пойди, в любом городке, в любой деревне, в любом магазине или на заправке найдется тот, кто спросит, как там его любимые красно-белые.
– Это уже не воспринимается как давление, привыкли?
– Никакого давления нет. Воспринимаю это как норму.
Дополнительная информация
http://spartak.com/news/2018-11-04-ilya_kutepov_pora_privyknut_chto_za_spartak_boleyut_vezde_i_vsyudu/