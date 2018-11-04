12:20 | Футбол — РПЛ

Кутепов - о ситуации вокруг клуба: "Спартак" – большой клуб, вокруг него всегда есть какие-то движения"

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Защитник "Спартака" Илья Кутепов в интервью пресс-службе клуба высказался о ситуации вокруг команды. Он отметил, что везде есть те, кто болеет за красно-белых.

– В последнее время вокруг "Спартака" не прекращается шум по самым разным поводам. В этом плане красно-белый клуб уникален?

– Шум был и будет всегда, потому что "Спартак" – большой клуб, вокруг него всегда есть какие-то движения. Речь не только про сплетни или негатив. Это просто жизнь, и ничего удивительного в этом нет.

– Но ни за одним другим клубом в России так пристально не следят, согласны?

– А потому что везде есть те, кто болеет за "Спартак". Куда ни пойди, в любом городке, в любой деревне, в любом магазине или на заправке найдется тот, кто спросит, как там его любимые красно-белые.

– Это уже не воспринимается как давление, привыкли?

– Никакого давления нет. Воспринимаю это как норму.

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Дополнительная информация

http://spartak.com/news/2018-11-04-ilya_kutepov_pora_privyknut_chto_za_spartak_boleyut_vezde_i_vsyudu/

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