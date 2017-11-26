Курбан Бердыев: "Игра была до гола"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев после поражения от ЦСКА (0:1) в домашнем матче 18-го тура чемпионата России отметил, что изначально предполагал, что тот, кто откроет счет, получит большое преимущество. Также он подчеркнул, что нападающий Сердар Азмун не готов играть даже 60 минут.

– ЦСКА достаточно организованная команда. Эта игра была до гола – кто первый забивает, у того преимущество, поскольку и мы, и ЦСКА умеем обороняться. К сожалению, ЦСКАз забил первым, – сказал Бердыев во флеш-интервью.

– Вы выпустили с первых минут Максима Канунникова, а не Сердара Азмуна. Это была ошибка?

– Нет, ошибки не было. Функционально Азмун не готов даже на 60 минут.

Трансляция матча ЦСКА - "Рубин"